Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ber helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) om å fratre. Like før Støre og Kjerkols pressekonferanse i formiddag meldte TV2 at Nemnda for studentsaker ved Nord universitet enstemmig har vedtatt at Kjerkol har begått omfattende plagiat i sitt arbeid med masteroppgaven og at fusket er forsettlig. «Fusk i form av plagiat i et omfang som her, kan ikke ha oppstått uten forfatterens kunnskap til handlingen totalt sett», refererer TV2 fra vedtaket. Støre begrunner avgjørelsen med at nemndas konklusjon gjør det «svært vanskelig å få utført den løpende og krevende jobben som helse- og omsorgsminister». Han legger til at helse- og omsorgsministeren har et betydelig ansvar for forskere og andre fagfolk i sin sektor, at tilliten fra dem er avgjørende for å fungere godt på ministerposten, og at det «også har veid inn» i hans beslutning. Ifølge Støre fikk han se det skriftlige vedtaket med begrunnelsen fra nemnda i går ettermiddag.

På spørsmål under pressekonferansen om hva som skiller Kjerkols sak fra saken til tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp), viser Støre til Borchs «egen opplevelse av hva som var realitetene rundt hennes grad» og at han fikk beskjed om hennes beslutning om å gå av omtrent samtidig som at saken ble en nyhet, mens Kjerkol «har hatt et klart annet syn» på hennes masteroppgave enn det som er kommet fram i media. (Støre var i januar raskt ute med å si at indikasjonene på plagiat i Borchs masteroppgave ikke var «forenlig med tilliten som er nødvendig for å være forsknings- og høyere utdanningsminister». Til sammenlikning er det gått nesten fire måneder fra de første tekstlikhetene i Kjerkols oppgave ble avslørt, til Kjerkol i dag måtte tre av.)

Under pressekonferansen ville ikke Kjerkol gi et klart svar på om hun er enig i Støres konklusjon om at hun bør gå av. Kjerkol fortsetter også fredag å bestride at hun har jukset med vilje i arbeidet med masteroppgaven, men sier hun «erkjenner» at nemnda «har tatt den beslutningen de er satt til å ta» og kaller det en «nådeløs dom». Hun sier hun ikke har vurdert om hun skal klage inn vedtaket til Felles klagenemnd eller hvorvidt hun skal forfølge sporet videre der hun anklager universitetet for ikke å ha rettslig grunnlag for å behandle fuskesaken. Kjerkol vil ikke svare på hva hun tenker om det eksempelet hun med dette setter for andre masterstudenter, men sier hun ikke skammer seg over saken.

Det er til nå funnet 125 passasjer i Kjerkols masteroppgave som er identiske eller svært like avsnitt i tidligere masteroppgaver, doktorgrader og rapporter, uten at disse er korrekt oppgitt som kilder. Ifølge TV2 viste plagiatkontrollen ved Nord universitet 19 prosent tekstlikhet ved levering tilbake i 2021. Kjerkol har siden den første avsløringen om mulig plagiat 20. januar, nektet å svare på om hun har kopiert tekst fra andre.

—

—

BESSEBERG DØMT, ANKER: Tidligere internasjonal skiskytterpresident Anders Besseberg fra Eiker er i Hokksund tingrett funnet skyldig i grov korrupsjon og dømt til tre år og én måneds fengsel. Retten har funnet tilstrekkelig bevis for det aller meste som er omtalt i tiltalen, slik at det totalt sett er snakk om et sammenhengende straffbart forhold. Det dreier seg om mottak av svindyre klokkegaver, eksklusive jaktturer, leasingbil og tilrettelagt samvær med prostituerte kvinner fra russiske idrettspamper. Flere av gavene ble gitt i samme tidsperiode som den russiske byen Tjumen ble tildelt skiskytter-VM, på tross av kraftige advarsler fra blant annet Den internasjonale olympiske komité. Besseberg anket dommen på stedet

NEI TIL OLJEPENGER I UNOTERTE AKSJER: Norges bank får igjen nei til å investere våre felles sparepenger – også kjent som Statens pensjonsfond utland – i unoterte aksjer. Det på tross av at pensjonsfond-sjef Nicolai Tangen og sentralbanksjef Ida Wolden Bache mener dette vil kunne øke avkastningen, særlig i en tid der stadig mer av verdiskapingen på global basis skjer i selskaper som ikke er notert på børsene.

Når Finansdepartementet gjentatte ganger nekter dem slike pengeplasseringer handler det om at to ulike former for logikk kolliderer, forklarer E24-redaktør (og eks-statsråd) Torbjørn Røe Isaksen: «For politikerne handler det også om den politiske risikoen knyttet til et gigantisk fond som i utlandet allerede er vanskelig å skille fra norske myndigheter. (…) Det politiske og byråkratiske Norge er livredde for at fondet skal bli mer eksponert. Ikke for økonomiske tap, men for politisk risiko. Når verden er urolig, er det et dårlig tidspunkt for å gjøre store endringer».

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) synes likevel å holde døra på gløtt: Han skal opprette et uavhengig ekspertråd for oljefondet, for å få en bredere debatt om alle sidene ved investeringer i unoterte aksjer.

NÅ HANDLER DET OM ABORT: Når USAs visepresident Kamala Harris skal tale på et valgkamparrangement i Tucson i Arizona i dag, var planen opprinnelig å skryte av Biden-administrasjonens populære ettergivelse av studentlån. Etter at delstatens øverste domstol denne uka avgjorde at politikerne kan gjeninnføre en drakonisk abortlov fra 1864 – totalt forbud med mindre mors liv er i fare; ingen unntak for svangerskap som er et resultat av voldtekt, heller ikke incestuøse sådan – er Harris’ tale skrevet om: Den skal nå hamre inn budskapet om at dette er Donald Trumps skyld.

Det illustrerer hvordan Det demokratiske partiet nå satser på å nagle motstanderen i høstens presidentvalg til den svært upopulære innskrenkingen av kvinners rett til å terminere svangerskap. Den er så langt gjennomført i 15 delstater etter at USAs føderale høyesterett – med konservativt flertall på grunn av Trumps dommer-utnevnelser – i 2022 reverserte abortrett-avgjørelsen Roe v Wade. Saken kan bidra til å vippe såvel Arizona som Nord-Carolina – ja, kanskje til og med Florida – i Bidens favør, mener hans valgkampanalytikere, ifølge The New York Times. Det er 206 dager igjen til valget.

