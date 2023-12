Stor politiaksjon i Danmark: Terror med forgreining til gjengkriminelle

Dansk sikkerhetstjeneste og politi gikk i morges til aksjon på en rekke adresser blant annet i Aarhus og Odense og pågrep tre personer som er siktet for å ha forberedt en terrorhandling. Samtidig ble én person pågrepet i Nederland. På en pressekonferanse i ettermiddag opplyste PET (tilsvarende PST i Norge) at det er avdekket et nettverk med forgreininger til utlandet som var i ferd med å forberede terror – og at det er koblinger til det kjente gjengmiljøet Loyal to Familia (LTF). Den forbudte, kriminelle organisasjonen regnes som en av Danmarks verste og antas å ha stor tilgang på skytevåpen. PET betegner dagens pågripelser som en «sikkerhetsoperasjon» der etterforskerne i teorien kunne overvåket nettverket videre for bedre beviser men valgte å gripe inn for ikke å «gamble».

Myndighetene har ikke sagt eksplisitt at saken dreier seg om islamistisk ekstremisme, men henviste til økt vaktsomhet ved jødiske institusjoner. Terrorberedskapen er svært høy i Danmark og Sverige både som følge av reaksjoner på Gaza-krigen og koranbrenning-sakene.

SKJEBNEMØTE MED UTPRESSEREN ORBÁN: – Det mest skjebnesvangre EU-toppmøtet siden krigen startet, sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson i morges. For det er ikke Volodomyr Zelenskyjs norgesbesøk eller møtet med de nordiske statsministrene i Oslo som preger Ukraina-overskriftene i utlandet denne uka. På EU-toppmøtet i Brussel kan den planlagte milliardbistanden til Ukraina bli blokkert av Ungarns sterke mann Viktor Orbán, som også har stilt seg i veien for å starte ukrainernes ferd mot EU-medlemskap. Orbán, Putins beste venn i EU, skal også ha involvert seg med Republikanerne i USA for å sabotere Ukraina-støtten der.

– For ti år siden gjorde det ukrainske folk opprør under EU-flagget. Jeg ber dere om én ting i dag – å ikke forråde folket og deres tro på Europa, sa Zelenskyj i en videotale i forbindelse med toppmøtet i dag. Også Nato-sjef Jens Stoltenberg kom med en ekstra skarp advarsel til europeiske land: – Hvis Putin vinner i Ukraina, er det reell risiko for at hans aggresjon ikke vil ende der. Vår støtte er ikke veldedighet – det er en investering i vår sikkerhet.

FORNYBARBRANSJEN FIKK VILJEN SIN: Hensynet til kraftbalansen er et sentralt argument mot grunnrenteskatt på vindkraft, som med Stortingets forlik denne uka ble senket fra 35 til 25 prosent (opprinnelig var forslaget 40 prosent). Behovet for mer kraft har støtte i rapporter fra både Miljødirektoratet og Energikommisjonen, men advarsler om et snarlig norsk kraftunderskudd bommet før. Hittil i år ligger vi an til et kraftoverskudd på nesten 15 prosent, og tidligere i år var Statnett tvunget til å revidere en tidligere analyse som viste at Norge ville få kraftunderskudd allerede i 2027. Klikk her for å lese mer kraftunderskudd-skepsis i ukas utgave av vår kraftspalte Filter KALDDUSJ.

– SKADELIG: De fleste analytikere ble overrasket over Norges Banks renteheving i dag (til 4,5 prosent), som får kritikk fra flere hold. – Det å bruke folks gjeld og økonomi til å få bukt med en inflasjon som kommer utenfra, er ikke bare unødvendig, men også skadelig for norsk økonomi, sier LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.

FIKK HA «FAGDAG» PÅ POLITIHUSET I ARBEIDSTIDA: Den narkotikapolitiske foreningen Norsk narkotikaforebyggende forening NNF (tidligere Norsk narkotikapolitiforening, NNPF) fikk tidligere i desember arrangere fagdag på Politihuset i Trøndelag. Det regjeringsoppnevnte Rolleforståelseutvalget som i januar leverte en granskning av politiets bindinger til NNPF, problematiserte da at NNPFs tilbud så ut til å være det eneste kompetansehevende tiltaket innen narkotikafeltet.

På spørsmål til politiet om hvilke vurderinger som ble gjort da de godkjente fagdagen i lys av kritikken fra utvalget, sier Trøndelags politimester Nils Kristian Moe at fagdagen ligger «godt innenfor anbefalingene» deres: – De [NNF] har fått låne møterom i forbindelse med en fagdag, det er mitt ansvar. NNF er ikke ansvarlig for opplæring av våre ansatte. Det er den nærmeste leder som vurderer om foredragene har relevans for den enkelte ansatte og påmelding skjer deretter, sier Moe.

FRA 12. TIL 18. UKE: Abortutvalget la i dag fram sin rapport. Et flertall i utvalget tok til orde for at retten til selvbestemt abort bør økes fra 12. til 18. uke i svangerskapet. De foreslår også å avvikle dagens abortnemder, for heller å innføre 5–10 nye nemnder som skal behandle søknader om abort etter 18. uke, der saksbehandlingen fortrinnsvis skal være skriftlig.

