Stoltenberg i Kyiv: Nato har ikke levert som lovet

Dette er Filters faste, gratis nyhetsbrev, som oppsummerer dagens nyhetsbilde og sendes ut hver ettermiddag.

Natos generalsekretær gikk langt i å erkjenne at forsvarsalliansen ikke har levert som den har lovet, da han holdt en felles pressekonferanse med Volodymyr Zelenskyj under et uannonsert besøk i Kyiv i dag.

– Det har vært alvorlige forsinkelser (…) I flere måneder var ikke USA i stand til å bli enige om lovet militær støtte. Og europeiske medlemsland har ikke vært i stand til å levere det vi har lovet, sa Jens Stoltenberg, og la til at forsinkelsene har kostet ukrainske liv og at færre russiske missiler og droner er skutt ned. Det er likevel ikke for sent for Ukraina å vinne krigen, mener Stoltenberg, ifølge VG.

Det har i det siste kommet urovekkende meldinger om russiske fremrykninger i Donbas mens de ukrainske styrkene venter på at den siste, svært forsinkede amerikanske hjelpepakken skal materialisere seg i flere våpen og mer ammunisjon på slagmarken. I går ble det meldt om at ukrainerne måtte trekke seg ut av ytterligere tre landsbyer i Avdijivka-området.

«RIKSBORGERE» I RETTEN: En av de mest omfattende terrorsakene i den tyske republikkens historie startet i dag i regionaldomstolen i Stuttgart. På tiltalebenken sitter ni medlemmer av den militære grenen til den såkalte Reuss-gruppen, en del av Reichsbürger-bevegelsen. Den består av personer som har rallet seg inn i høyreekstreme konspirasjonsteorier om at den tyske staten er illegitim, og la planer om et voldelig statskupp der de skulle storme parlamentet i Berlin og avsette forbundskansleren (ny statsleder var tenkt å bli den 70 år gamle eiendomsmeklere Heinrich XIII Reuss). Noen av undergruppene skal ha kommet så langt i planleggingen at de vært klare til å starte politiske utrenskningsoperasjoner i sine områder da de ble avslørt i 2022, hevdet aktor i innledningsforedraget i dag, ifølge Tagesschau. Etterforskningen har blant annet avdekket at gruppen satt på store mengder våpen og ammunisjon, rundt 500 000 euro i kontanter og omfattende lister over medlemmenes våpenkyndighet. Det har vært avdekket at såvel en soldat i den tyske hæren som dommere og et parlamentsmedlem har vært med.

I det 600 sider lange tiltaledokumentet anklages de ni for medlemsskap i en terrororganisasjon, høyforræderi og – for enkelte av dem – ulovlig våpeneierskap, drapsforsøk og vold. Rettssaken gjennomføres i et rettslokale tilknyttet høysikkerhetsfengselet Stammheim og er den første i en serie på tre, der totalt 27 av reichsbürgerne risikerer lange fengselsstraffer.

FORTSETTER SOM STATSMINISTER: Etter å ha holdt landet sitt på pinebenken i fem dager varsler Spanias statsminister Pedro Sanchez at han ikke går av. Ifølge Sanchez skal all støtten han har fått gjennom helga ha vært utslagsgivende for at han krummer ryggen og fortsetter å styre Europas sjuende største land. Samtidig tar han et oppgjør med «gjørma som forurenser den offentlige diskursen» og det han mener har vært en disinformasjonskampanje mot ham.

Bakgrunnen for at Sanchez i forrige uke brått erklærte at han tok en time-out for å vurdere sin politiske fratid, er at en pressgruppe lyktes i å få en domstol i Madrid til å starte en innledende gransking av korrupsjonsanklager mot hans kone. Det etter at anklager om at hun skal ha utnyttet sin posisjon til å sikre en venn lukrative konsulentoppdrag for staten, har versert alternative medier tilknyttet ytre høyre.

Så seint som i fjor høst forlenget Sanchez sin karriere som statsleder ved å sikre seg støtte fra flere regionale partier, blant annet ved å innvilge et kontroversielt amnesti til medlemmer av den katalanske frigjøringsbevegelsen.

Akkurat nå har vi en spesialkampanje der du kan få både et årsabonnement på det prisbelønte fotballtidsskriftet Josimar og et årsabonnement på den legendariske kulturavisa Natt&Dag uten ekstra kostnad, når du tegner et årsabonnement på Filter Nyheter. Det koster 900 kroner. For den prisen får du altså alle tre publikasjonene i et helt år. Klikk her for å lese mer!

189 DAGER IGJEN: Donald Trump kan få økonomisk drahjelp i valgkampen fra Florida-guvenør Ron DeSantis. De to partifellene møttes i går for første gang etter primærvalgkampen og skal nå ha begravd stridsøksen. Trumps rådgivere håper å få tilgang på DeSantis’ nettverk av pengegivere, som kan gi millioner av dollar i valgkampkassa, samtidig som DeSantis ser seg tjent med å komme inn i varmen igjen med tanke på et mulig kandidatur i 2028, skriver Washington Post.

UKRAINSKE SOLDATER DREPT I TYSKLAND: Den ukrainske ambassaden i Tyskland bekrefter at de to ukrainerne som lørdag kveld ble knivstukket utenfor et kjøpesenter i Bayern var soldater som var i Tyskland på rehabiliteringsopphold. Det skriver Deutsche Welle. De to mennene på 23 og 36 år døde senere av skadene. En 57-årig russisk mann ble pågrepet i sin bolig like ved åstedet og er mistenkt i saken. Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba skal ha bedt tyske diplomater om å følge opp saken på strengest mulig måte.

Det lokale politiet har så langt ikke villet uttale seg om mulig motiv, og spesielt ikke om dobbeltdrapet er knyttet til krigen i Ukraina. Bayerns innenriksminister Joachim Herrmann advarer om å trekke for raske slutninger og sier de tre er blitt observert sammen tidligere: – Det er indikasjoner på at store mengder alkohol var i spill for alle tre, uttalte han på den bayerske kringkasteren BR.

Bli abonnent – få Josimar og Natt&Dag uten kostnad i ett år

Tegn et årsabonnement på Filter nå og vi gir deg kultur- og utelivsavisa NATT&DAG og fotballtidsskriftet JOSIMAR uten kostnad i ett år. Les mer her eller klikk her for å bli årsabonnent!

Allerede abonnent hos Filter? Da skal du ha fått en epost om Natt&Dag og Josimar. Send mail til [email protected] hvis du ikke har mottatt denne!