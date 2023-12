VITNESBYRD OM SEKSUELL vold begått av Hamas-terrorister under angrepet på Israel 7. oktober er lagt fram i FN. Der fikk 800 møtedeltakere, blant dem diplomater fra flere land, se utdrag fra bevismateriale Israel har samlet inn og høre at såvel kvinnesaksaktivister som FNs myndighetspersoner har gjort lite for å undersøke og fordømme slik kriminalitet. Det skal foreligge mer enn 1500 vitnesbyrd og mer enn 60 000 videoklipp som understøtter at ofrene for terrorangrepet, mange av dem drept på bestialsk vis og brent for å skjule bevis, hadde tegn på seksuelle overgrep. Dette er blant annet ødelagte underliv og kjønnsorganer, merker, kutt og rester etter sæd og blod. Ofrene er alt fra barn og tenåringer til pensjonister. Overlevende ved musikkfestivalen som ble angrepet i Negev-ørkenen forteller om gjengvoldtekt, lemlestelse og rene henrettelser.

Hamas sier alle bevisene er fabrikert for å dekke over Israels egne menneskerettighetsbrudd. BBC News/Haaretz/The Guardian/VG

DET SKAL INNTIL VIDERE være utelukket for USA å redusere våpenhjelpen til Israel som svar på de enorme sivile tapene i Israels krig mot Gaza. Visepresident Kamala Harris og utenriksminister Anthony Blinken presser likevel på for at det israelske mi...