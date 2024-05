FOR FØRSTE GANG I HISTORIEN har Den internasjonale domstolen i Haag (ICC) bedt om arrestordre på en israelsk statsminister, noe som har skapt sterke reaksjoner. Frankrike sier de støtter ICCs vurdering om arrestordre for blant annet Israels statsminister, forsvarsminister og Hamas-ledere. USAs president Joe Biden reagerer på avgjørelsen og kaller det skandaløst. Mandag kveld uttalte han at det som skjer i Gaza ikke er folkemord. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier han reagerer med avsky på at en ICC-aktor vil sende ut en arrestordre på ham. – Det er en moralsk forargelse av historiske proporsjoner. Israel fører en rettferdig krig mot Hamas, en terrororganisasjon som utfører folkemord og det verste angrepet på det jødiske folket siden Holocaust, sier han. Netanyahu gikk til personangrep på ICCs sjefaktor Karim Khan, som står bak beslutningen, og kalte han for en av de «store antisemittene i moderne tid». Han sammenlignet Khan med dommere fra Nazi-Tyskland som nektet jøder grunnleggende rettigheter og muliggjorde Holocaust. Det er opptil ICCs domstol å avgjøre om om de skal utstede en arrestordre. Om det blir vedtatt, vil Netanyahu ikke kunne besøke nære vestlige allierte uten å risikere arrestasjon. BBC.

TRE TIDLIGERE UTRIKSRÅDGIVERE i Donald Trump-administrasjonen skal ha møtt Benjamin Netanyahu i Israel. Robert O'Brien, en av Donald Trumps nærmeste utenriksrådgivere, sa at han var der som privat person.