Sterk kritikk av Stortingets pendlerbolig- og etterlønnsordninger

Riksrevisjonen bruker de sterkeste ordene den har – «sterkt kritikkverdig» – om Stortingets forvaltningen av representantgoder som etterlønn og pendlerbolig. I dag ble konklusjonen på halvannet års granskning lagt fram. Dette er blant hovedkritikken, ifølge Aftenposten:

Ledelsen på Stortinget har ikke hatt god nok kontroll på ordningene og har forvaltet dem på en dårlig måte.

Flere av dem som er valgt inn på Stortinget har ikke vært oppmerksomme nok på sitt selvstendige ansvar når de bruker de ulike økonomiske ordningene.

Flere av de folkevalgte har ikke overholdt opplysningsplikten. Dermed har de mottatt for mye enten i ytelser eller i lønn.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) sier presidentskapet er enig i kritikken og godt i gang med å rydde opp.

POLITIVOLD PÅ NORSK: En politibetjent i 30-åra er tiltalt for vold, utøvelse av offentlig myndighet og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten, og risikerer å bli dømt til fengsel etter å ha gått løs på en person i Kongsberg sentrum i oktober i fjor med batong.

Dagbladet har publisert video fra overvåkingskameraet ved Esso-stasjonen midt i byen, der man ser den kaotiske situasjonen som oppstår etter at Kevin Simensen (26) blir lagt i bakken, og flere politifolk og en sikkerhetsvakt blir involvert. Simensen forteller Dagbladet at han tidligere på kvelden var bedt om å forlate puben Privat og at en vakt derfra i forkant av hendelsen snakket med politibetjenten.

Han stiller seg helt uforstående til at han ble lagt i bakken, gjentatte ganger slått med knyttet hånd og teleskopbatong, kastet på glattcelle og siktet for vold mot politimannen.