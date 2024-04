I skrivende stund har politiet fortsatt ikke avklart hvem som sto bak en av to trusler mot Stortinget som i formiddag utløste at selve stortingsbygningen og flere av sentrumsgatene i Oslo ble sperret av. Klokka 12.30 ble sperringene tatt ned og sikkerhetstiltakene på Stortinget normalisert etter at Beredskapstroppen hadde brukt bombehunder til å gjennomsøke store områder utendørs og flere bygninger.

Politiet har kontroll på en person som skal ha sendt en e-post til Stortinget med en trussel i går kveld. Den ble i utgangspunktet ikke sett på som reell, men da en annen truende melding om Stortinget fra i går ble kjent for politiet i morges, iverksatte politiet og PST store tiltak. På det åpne nettforumet 4chan – der alle brukere opptrer anonymt – ble det i går ettermiddag lagt ut en melding der brukere ble oppfordret til å holde seg unna Stortinget klokka 10 onsdag. Ifølge Dagbladet var meldingen del av en tråd om «Støres Norge», og kunne altså tolkes som en trussel om politisk vold. Chan-forumene er kjent som åsteder både for kunngjøringer av reelle voldshandlinger og falske trusler uten annet formål enn å utløse reaksjoner eller politirespons.

BIDEN I HARNISK OVER DRAP PÅ HJELPEARBEIDERE: President Joe Biden kritiserer Israels krigføring i Gaza i sterke ordelag i en uttalelse publisert i natt, etter at et israelsk droneangrep mandag drepte sju hjelpearbeidere i Gaza, deriblant en amerikansk-kanadisk statsborger. «Dette er en av hovedgruppene til at utdelingen av humanitær hjelp i Gaza har vært så vanskelig – for Israel har ikke gjort nok for å beskytte hjelpearbeidere som forsøker å levere nødhjelpen som de sivile desperat trenger (…) Israel har heller ikke gjort nok for å beskytte sivile», står det i uttalelsen, der Biden beskriver at han er «i harnisk og hjertesorg» over nyheten om de drepte og krever en øyeblikkelig etterforskning av det som har skjedd. Biden legger til at den pågående Gaza-operasjonen er en av de verste konfliktene i nyere tid med tanke på hvor mange hjelpearbeidere som er blitt drept: «USA har gjentatte ganger oppfordret Israel til å sørge for at deres militære operasjoner mot Hamas ikke kommer i konflikt med humanitære operasjoner, for å unngå tap av sivile liv.»

Også regjeringssjefene i Storbritannia og Australia, som mistet statsborgere i angrepet, fordømmer hendelsen og krever at den etterforskes. Israels forsvarssjef Herzi Halevi hevder angrepet skyldtes en feilidentifisering under vanskelige forhold. Andre militære kilder tilbakeviser forklaringen overfor den israelske avisa Haaretz, og sier drapene skyldtes at «IDF-offiserer på bakken får gjøre som de selv vil» i Gaza-krigen.

IKKE INNSIDE: Økokrim henlegger etterforskningen av tidligere statsråd Ola Borten Moe (Sp) og hans aksjehandler. Det har ikke fremkommet holdepunkter for Moe har drevet med innsidehandel, sier Økokrim-sjef Pål K. Lønseth i en pressemelding i dag.

FORESLÅR NATO-FOND FOR UKRAINA – MEN ER DET ALLEREDE FOR SENT? Jens Stoltenberg skal i dag ha foreslått et nytt Ukraina-fond for Nato-topper som er samlet i Brussel. Ved å sette inn 100 milliarder dollar over en femårsperiode er tanken at Ukraina skal få bistand til sin motstandskamp uansett hvilke innfall som kommer over den til enhver tid sittende presidenten og Kongess-majoriteten i USA. – Signalet til Moskva må være at de ikke kan vente oss ut på slagmarken, men sette seg ned ved forhandlingsbordet og finne en varig løsning slik at Ukraina overlever som en selvstendig stat, sier Stoltenberg, ifølge VG. Blir forslaget vedtatt, og den vanlige fordelingsnøkkelen mellom Nato-landene lagt til grunn for finansieringa, betyr det at Norge må sette inn 20 milliarder kroner, ifølge avisa.

Med den amerikanske hjelpepakka tilsynelatende fastlåst på ubestemt tid i Representantenes hus er situasjonen ved fronten i Ukraina stadig grimmere, advarer Volodymyr Zelenskyj og hans generaler. Kanskje er det allerede for sent å unngå et større russisk gjennombrudd der de måtte velge å sette inn våroffensiven: – Det er ingenting som kan hjelpe Ukraina nå, for det finnes ikke seriøse teknologi som kan kompensere for massene av soldater Russland sannsynligvis vil kaste mot oss, sier en høytstående offiser til Politico mot løfte om anonymitet.

ANDØYA FLYSTASJON OPPRETTHOLDES: Regjeringen vil satse milliarder på langtrekkende forsvarsdroner for havovervåkning i nordområdene (langtidsplanen for Forsvaret kommer i morgen). Dronene skal plasseres på Andøya for å kunne nå ut til det såkalte Giuk-gapet (mellom Grønland, Island og Storbritannia) og Bear-gapet (Nordkapp-Bjørnøya-Spitsbergen). Dermed varsler forsvarsminister Bjørn Arild Gram at flybasen på øya i Nordland likevel ikke legges ned, slik det ble vedtatt i 2021. Ifølge NRK og Teknisk Ukeblad kan det være aktuelt å kjøpe inn såkalte MQ-4C Triton-droner fra den amerikanske produsenten Northrop Grumman.

