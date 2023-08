I EN SITUASJON SOM MINNER om den som utløste en av vår tids verste borgerkriger i 2011, demonstrerer syrere igjen mot Bashar al-Assad – presidenten som nylig tok et langt skritt tilbake i den geopolitiske varmen med sin gjeninntreden i Den arabiske liga. Etter to uker med en rekke streiker og andre markeringer tar befolkningen med økende vågemot til orde for at han må gå av, og at tusenvis av personer som er pågrepet av landets fryktede sikkerhetspoliti de siste 12 årene må slippes fri. Noe av bakgrunnen er økende drivstoffpriser og misnøye med korrupsjon og dårlig styre.

Mandag sperret demonstrantene flere veier i byen Suwayda, der det er et stort innslag av den etnisk-religiøse druserminoriteten. Videoer spredd på sosiale medier viser at hundrevis deltok i en samling på byens torg, med druserflagg, slagord som «lenge leve Syria, ned med Assad» og plakater som referer til Sikkerhetsrådets krav om en overgangsregjering i landet. I en nærliggende by skal demonstranter ha sveiset igjen inngangen til bygningen som huser Baath-partiets kontorer.

Offisielle myndigheter har ikke respondert, ut over at gjenforeningsminister Omar Rahmoun har anklaget demonstrantene for å være en front for ekstremistgrupper. The Guardian

DONALD TRUMPS TIDLIGERE stabssjef Mark Meadows argumenterer for at alt han foretok seg for å omgjøre valgresultatet i 2020 bare var en del av jobben. I natt var det rettshøring i forbindelse med Meadows anmodning om å få flyttet tiltalen i Georgia opp på et føderalt nivå, der en eventuell dom kan benådes dersom Trump blir preside...