Stadig kraftigere angrep: Gaza blir «mer apokalyptisk», sier FN-topp

SITUASJONEN I GAZA blir stadig mer apokalyptisk, sier FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths mens israelske styrker fortsetter å trenge seg sørover på det beleirede området. Det skjer samtidig som det bombes fra luften, jorden og sjøen i hele Gaza, og palestinske grupper fortsetter å skyte raketter mot Israel. Israels bombing av sivile har nådd et nytt lavmål, ifølge Flyktninghjelpens Jan Egeland.

Stridsvogner og andre pansrede kjøretøyer er observert av journalister i utkanten av byen Khan Younis, og det israelske militæret har anmodet alle i et område nordvest for byen om å evakuere. 1,9 millioner mennesker, 80 prosent av befolkningen i Gaza, er nå regnet som internt fordrevne.

FNs humanitære koordinator for de okkuperte områdene sier det er blitt umulig å gi nødhjelp til befolkningen og at et helsevesen i knestående, mangel på rent vann og dårlige mat- og sanitetsforhold er oppskriften på epidemier og en folkehelsekatastrofe.

Israel skal ha montert et pumpesystem i Gaza ment å oversvømme Hamas-tunneler med sjøvann. En slik oversvømmelse kan true områdets ferskvannstilgang, ifølge myndighetspersoner i USA. Al Jazeera/BBC News/NTB/CNN/Wall Street Journal

