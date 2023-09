Stadig flere boliglån går til inkasso i Norge

Nordmenns inkassogjeld knyttet til boliglån økte med over 15 prosent første halvår 2023 sammenlignet med nivået ved nyttår. Det kunne Finanstilsynet rapportere i dag. Det er aldersgruppene 30–39 år og 40–49 år som har høyest andel av inkassosakene som har med boliglån å gjøre. Inkassogjeld til inndrivelse i inkassoforetakene ligger nå på hele 121,4 milliarder kroner – en økning på litt over 4 prosent i samme periode. Inkassoselskapenes inntekt økte samtidig med 1,8 milliarder kroner, tilsvarende en 7 prosents økning.

Norges Bank anslår samtidig at rentene på folks boliglån vil stige til 5,7 prosent i 2024. Sentralbanken satte onsdag forrige uke opp styringsrenten med ytterligere 0,25 prosentenheter til 4,25 prosent og varslet at det trolig blir nok en renteoppgang før jul. Ifølge prognosene vil styringsrenten holde seg på rundt 4,5 prosent gjennom hele neste år.

Nordmenns inkassogjeld tilknyttet boliglån, fordelt på ulike aldersgrupper. Kilde: Finanstilsynet

«MITT ANSVAR»: Under Arbeiderpartiets landsstyremøte i dag kommenterte partileder Jonas Gahr Støre det historisk dårlige valgresultatet. For første gang på 99 år ble Ap ikke landets største parti og mistet store byer som Oslo og Stavanger: – Valget ga samlet sett et altfor dårlig resultat for Arbeiderpartiet. Det er også samlet sett mitt ansvar, sa Støre fra talerstolen og kalte situasjonen for partiet «alvorlig», skriver VG.

Partilederen understreket at habilitetssakene (som fra Aps side omfattet statsrådene Tonje Brenna, Anette Trettebergstuen og Anniken Huitfeldt, ved siden av statsråd Ola Borten Moe fra Senterpartiet) har gjort det vanskeligere for velgerne å ha tillit til regjeringen og sentrale politikere: – Det er ikke for tidlig å si at de tok mye av oppmerksomheten fra de gode sakene, at de virket demobiliserende og at de samlet satt oss tilbake. Støre pekte imidlertid også på at Ap ikke hadde hatt «gode nok svar» på folks økonomiske utfordringer i dag.

Under landsstyremøtet sa Støre at han ønsker å bli evaluert og få tilbakemeldinger på jobben som han og ledelsen har gjort. Ap har varslet at de vil evaluere grundig hva som gikk galt under årets valg, deriblant gjennom velgerundersøkelser, spørreundersøkelser til kandidater og medlemmer i partiet og evalueringer av prosjekter i valgkampen.

NB! Nå kommer septemberutgaven av Filter-magasinet! Klikk her og tegn et papirabonnement (kun 100,- i måneden og helt uten binding) for å få bladet med blant annet disse sakene:

En rekke av årets valgkandidater fra partiet Norgesdemokratene framstår som utilslørt fiendtlige mot innvandrere, mens andre fokuserer sinnet sitt mot navngitte folkevalgte.

Verden akkurat nå: Vi oppsummerer de viktigste utenriksnyhetene fra den siste ukas produksjon av nyhetsbrevet Filter KAFFE (som kommer hver morgen og også er inkludert i abonnementet).

Vi debunker myten om at kulde er farligere enn hete, og skriver om hvordan flomkatastrofen i Libya er en redselsfull illustrasjon på et ord du kommer til å høre mye mer om i årene som kommer: Klimasårbarhet.

LØSLATT: Fredag kveld meldte Barents Observer at Andrej Medvedev, bedre kjent som «Wagner-avhopperen», var pågrepet i Grense Jakobselv i Sør-Varanger, der en mindre elv markerer grensa mellom Norge og Russland. Like før hadde avisa intervjuet 27-åringen i Kirkenes, der den tidligere leiesoldaten fortalte at han planla å krysse grensa, og at han lette etter en bil som kunne frakte ham dit. Dette til tross for at det er ulovlig å krysse grensa i området.

Ifølge avisa fortalte Medvedev at han fryktet at han snart kom til å bli utlevert til Ukraina, og at han derfor mente en retur til Russland ville være tryggere. Journalistene oppdaget ham ved en tilfeldighet i Kirkenes og skriver at han forsøkte å være undercover.

Dagen etter uttalte Medvedevs advokat, Brynjulf Risnes, at 27-åringen ble stoppet da han bestilte en drosje til Grense Jakobselv, og han hevder at Medvedev ikke hadde noen som helst planer om å krysse grensa. Ifølge Risnes jobbet klienten med et internasjonalt dokumentarprosjekt, og han forsøkte å finne området han krysset grensa i januar. Barents Observer påpeker imidlertid at det er langt mellom Grense Jakobselv og der han tidligere krysset grensa.

Ifølge Risnes er Medvedev tydelig på at han ikke vil tilbake til Russland, og at han angrer på hendelsen. Til TV 2 sa advokaten, før løslatelsen lørdag ettermiddag, at Medvedev kan reise tilbake til Russland når som helst: – Det finnes mye enklere måter å gjøre det på enn å løpe over grensa, så jeg tror nok ikke det har noen sammenheng med ønske om å krysse grensen.

FLYKTER TIL ARMENIA: Nesten 5000 etniske armenere har i dag forlatt Nagorno-Karabakh i frykt for represalier og etnisk rensing når Aserbajdsjan overtar kontrollen av den tidligere selvstyrte regionen. I går ankom de første sivilistene etter en 10 måneder lang blokade av den eneste veien til Armenia, og etter at selvstyremyndighetene kastet kortene etter en kort, men effektiv aserbajdsjansk militærkampanje forrige uke. Selvstyremyndighetene i «hovedstaden» Stepanakert sier russiske fredsbevarende styrker sikrer flyktningene underveis.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan vil i dag møte Aserbajdsjans president Ilham Aliyev for å diskutere situasjonen. Tyrkia er landets nærmeste allierte og leverte våpenbistand forrige gang den eldgamle konflikten eskalerte til voldsbruk – i 2020. Erdogan hevder imidlertid at han ikke hadde noe å gjøre med det som skjedde forrige uke.