Spion knyttes til terrorangrep som drepte tenåringene Julia og Anna

To 14 år gamle tvillingsøstre, Julia og Anna Aksensjenko (bildet), er blant de tolv drepte etter Russlands krigsforbrytelse i Kramatorsk i Ukraina, der et missil traff en populær restaurant i sentrum av byen. Også ei 17 år gammel jente døde i angrepet. President Zelenskyj opplyste i formiddag at en innbygger i Kramatorsk er pågrepet og utpekt som russisk agent etter at han skal ha sendt video av målet til russerne i forkant av angrepet. – Alle som hjelper russiske terrorister med å ødelegge liv, fortjener maksimal straff, skriver Zelenskyj på Telegram.

BOMMER OM STRØMFORBRUK: Energikommisjonen anbefaler at Norge bør bygge ut 40 TWh ny kraftproduksjon innen 2030. Til grunn for det ligger prognoser som viser et raskt økende kraftbehov. Den viktigste