Spekulasjonene skyter fart om hvem som skal etterfølge Jens

Alle NATO-landenes utenriksministre – unntatt Tyrkias Mevlüt Çavuşoğlu – er sammen med Sveriges utsending og generalsekretær Jens Stoltenberg nå på plass i Oslo (med et enormt sikkerhetsoppbud). Til tross for mottakelse på Slottet, middag på Akershus festning i kveld og flere timer lange, nøye planlagte diskusjoner i Oslo rådhus i morgen er utenriksministermøtet med de totalt 250 delegatene definert som «uformelt», fordi det ikke skal signeres noe dokument.

I forkant av møtet har spekulasjonene skutt fart rundt Mette Frederiksen som Stoltenbergs mulige etterfølger, delvis takket være artikler i VG og DN, kjent for nære kildeforhold til Stoltenberg og hans innerste krets. Frederiksens regjering har også nettopp tryllet med en Ukraina-bevilgning på en måte som får Danmarks forsvarsbudsjett opp i NATOs toprosentmål, på papiret, og i forrige uke ble det kjent at den danske statsministeren er invitert av Joe Biden til Det hvite hus 5. juni, altså et direkte møte med mannen som langt på vei avgjør spørsmålet. – Jeg er ikke kandidat, så jeg kan avvise det, hevdet Frederiksen selv overfor dansk presse i dag. Politiken påpeker at hun har all grunn til å dempe ryktene siden de utløser maktkamp i partiets rekker hjemme i Danmark.

FIKK IKKE BILDE MED SKEIVE: «Vi ønsker ikke å bli brukt i hennes kommunikasjonsstrategi om at hun har en god dialog med skeive organisasjoner, f