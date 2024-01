Sør-Koreas opposisjonsleder knivstukket

OPPOSISJONSLEDEREN I Sør-Korea, Lee Jae-myung, har overlevd et knivangrep under et besøk i byen Busan. Den 59 år gamle lederen av landets største opposisjonsparti ble stukket i halsen av en angriper som kastet seg mot ham fra en tett folkemengde etter først å ha påkalt oppmerksomheten ved å be om en autograf. Politikeren ble påført en ett centimeter dyp rift på siden av halsen, og sendt til sykehus i luftambulanse. Han skal hele tiden ha vært bevisst. Angriperen, som beskrives som en mann i 50-60-åra og foreløpig ikke er identifisert i mediene, ble pågrepet på stedet.

Lee tapte forrige presidentvalg i Sør-Korea med liten margin. Sør-koreanerne går til urnene igjen i april for å velge nytt parlament. The Korea Herald/Reuters

MINST 24 PERSONER er drept etter jordskjelvene som rammet Japan mandag. Statsminister Fumio Kishida sier redningsmannskaper står i en kamp mot klokka for å redde flere som kan være fanget i sammenraste bygninger. Tsunamivarselet som ble utløst i går er trukket tilbake. Japan Times/The Guardian

ISRAELS HØYESTERETT har avvist et lovforslag som står sentralt i statsminister Benjamin Natanyahus forsøk på «domstolsreform». Statsministerens bestrebelser på å gi regjeringen kontroll over utnevnelsen av dommere regnes som et blatant angrep på demokratiske maktfordelingsprinsipper og har det s...