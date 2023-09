Solberg går ikke av, men sier hun har brutt tillit

Erna Solberg sier det er opp til Høyre å avgjøre hennes politiske fremtid i sitt første intervju etter pressekonferansen om aksjesaken forrige uke. Partilederen valgte å snakke med enkeltjournalister framfor å stille på en ny pressekonferanse, for å klargjøre at hun mener hun har brutt tilliten hun hadde som statsminister og partileder og at hun sitter med fullt ansvar for at ektefellen i årevis drev aksjespekulasjon i et stort antall selskaper og slik gjorde henne inhabil i en rekke saker mens hun styrte landet.

Solberg sier samtidig hun ikke ser at hun burde gjort noe annerledes etter tidligere presseoppslag om Finnes’ aksjeeierskap, fordi det ikke da ble kjent at han eide aksjer i andre selskaper enn det statsministeren allerede var klar over. – Jeg trodde jeg hadde oppfylt mitt ansvar. Jeg hadde ikke grunnlag for å tro at Sindre løy til meg, sier hun til E24. Solberg mener det er for tidlig å svare på om Sindre Finnes kan flytte inn igjen i statsministerboligen («det er mye vann som skal renne før den tiden»)

ANTI-UKRAINSKE TENDENSER I SENTRALEUROPA: Polens regjering hevder de stanser all våpenhjelp til Ukraina, og heller prioriterer å bygge opp eget forsvar, som følge av disputten om korneksport. «Vi forstår (Ukrainas) problemer, men for oss kommer bøndenes interesser først», sier Polens statsminister Mateusz Morawiecki, som søker gjenvalg med sitt høyrepopulistiske Lov og orden-parti og er avhengig av nettopp de rurale stemmene.

Landet har til nå vært en av de som har donert mest til det ukrainske forsvaret. Bakgrunnen for den nye linjen er at polske bønder raser mot lavere kornpriser som følge av at Ukraina eksporterer korn via Øst-Europa, igjen en følge av at Russland har trukket seg fra avtalen om å beskytte korneksport i Svartehavet. EU har skjermet østeuropeiske bønder fra kornpriskollaps ved å forby salg av ukrainsk korn i Polen, Ungarn og Slovakia, men avviklet ordningen forrige uke.

Samtidig er tidligere statsminister Robert Fico favoritt til å vinne valget i Slovakia 30. september. Han kjører en hard anti-ukrainsk linje der han sverger at ikke så mye som en kule skal komme fra landet til den invaderte naboen. Fico mener Ukraina må bøye seg for russiske krav om Krym og Donbas og har uttalt at det er ukrainske nazister som i utgangspunktet startet krigen.

KRAFTBRANSJEN SKEPTISK TIL STRAMMERE STYRING: Flere kraftaktører har i sine høringssvar innvendinger mot Støre-regjeringens forslag til ny styringsmekanisme i strømmarkedet (kort sagt en lovfesting av forsyningssikkerheten og krav om strategier for å sikre den). Fornybar Norge innvender at myndighetene bør ha «tillit til det markedsbaserte systemet», uten at de spesifiserer nettopp hva i regjeringens forslag som innebærer å ikke ha tillit. De mener også at sanksjoner for overtredelse av kravet om strategier framstår som en «uforholdsmessig streng reaksjon sett i forhold til hva strategiene skal være».

Statkraft er skeptiske til at myndighetene kan gripe inn tidligere enn i dag ved tegn til kraftmangel. «Rasjonering er en alvorlig inngripen med potensielt store samfunnsmessige konsekvenser som kan medføre uønsket adferd fra markedsaktører i forkant av et forventet vedtak om rasjonering», skriver de. Dessuten liker de ikke at regjeringen skal kunne fastsette begrensninger på utenlandskablene. Les mer om denne saken i ukas strømspalte Filter KALDDUSJ. Du finner den her!

RENTENE VIDERE OPP, OG HØYT I HELE 2024: Det mest overraskende ved dagens pressekonferanse på Bankplassen var knapt at Norges banks styringsrente settes opp nok en gang (med 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent; den 13 hevingen på to år) men at toppen heller ikke nå er nådd. Trolig settes styringsrenten opp en gang til, mest sannsynlig i desember, ifølge sentralbanksjef Ida Wolden Bache. Den oppdaterte prognosen indikerer en styringsrente på rundt 4,5 prosent gjennom neste år.

Ståa er liknende i Sverige, der Riksbanken satte opp styringsrenta til 4 prosent og også varsler flere økninger. Mens i USA valgte sentralbanksjef Jerome Powell å holde renta fast denne måneden, riktignok også der med utsikter til at renta kan bli liggende på et høyt nivå lenger enn tidligere forespeilet.

INDIA-CANADA-KONFLIKTEN TRAPPES OPP: Tidligere denne uka uttalte Canadas statsminister Justin Trudeau at sikkerhetstjenesten etterforsker troverdige anklager om at indiske myndigheter var delaktige i drapet på en kanadisk sikh denne sommeren – en påstand India kaller «absurd». (Mannen som ble skutt utenfor et sikh-tempel 18. juni, Hardeep Singh Nijjar, ble i 2020 erklært som en terrorist i India.)

Nå har indiske myndigheter suspendert visatjenester for kanadiske statsborgere, og samtidig advart befolkningen om å vise «ytterst aktsomhet» dersom de skal reise til Canada. Advarselen er basert på det India mener er «økende anti-India aktiviteter og politisk godkjent hatkriminalitet og vold i Canada». Canada har på sin side bestemt seg for midlertidig å sende flere diplomater hjem fra India, begrunnet med trusler.

Analytikere mener forholdet mellom India og Canada aldri har vært dårligere, og at hjemsendingen av diplomatene viser hvor liten viljen er for dialog. Mye står imidlertid på spill for begge landene, da India i fjor var Canadas tiende største handelspartner.