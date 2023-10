Slovakia stanser all våpenstøtte til Ukraina

NATO- og EU-medlem Slovakia stopper våpenstøtten til Ukraina, kunngjorde den nyinnsatte statsministeren Robert Fico i dag. Fico har tidligere lovet å «ikke sende en kule til» til ukrainerne, men det har til nå vært uklart om han kom til å gjøre alvor av å bli den første vestlige nasjonen som snur om Ukraina-støtten. Slovakia deler grense med Ukraina, har fram til regjeringsskiftet vært i front av våpenbistanden og er blant landene som har gitt mest i forhold til brutto nasjonalprodukt.

Fico – kjent som slovakisk politikks «sterke mann» som tilpasser ideologi etter hva som gir ham makt – har flørtet med Putin-vennlige strømninger og leder nå en illiberal koalisjon der det åpent prorussiske og fremmedfiendtlige partiet SNS inngår. Ficos eget parti Smer-SD har de siste årene vært preget av en rekke korrupsjonsskandaler. Fico har vært statsminister to ganger tidligere, men måtte i 2018 gå av da avsløringer rundt drapet på den slovakiske gravejournalisten Ján Kuciak knyttet slovakiske samfunnstopper i Ficos nærhet til den italienske mafiaen ‘Ndrangheta, en av verdens verste kriminelle organisasjoner.





BAKKEANGREP VAR «FORBEREDELSE»: Den israelske hæren gikk i natt inn med bakkestyrker på Gazastripen, men ifølge Israel var det snakk om en avgrenset operasjon for å «forberede slagmarken» der stridsvogner og soldater er trukket ut igjen. Israelerne oppgir at det ble utført angrep på Hamas-medlemmer og det som beskrives som «terror-infrastruktur» men det var i ettermiddag ikke nærmere kjent hva målene var.



MASSAKRE: I skrivende stund er det ikke kjent hva som var bakgrunnen for at Robert Card (40) skjøt og drepte minst 16 mennesker og skadet ytterligere opp mot 50 personer i småbyen Lewinston i Maine i USA i natt norsk tid. 40-åringen, som er kurset som våpeninstruktør og var reservist i militæret, gikk til angrep på tilsynelatende tilfeldige personer i en bowlinghall og i en stor sportsbar rundt seks kilometer unna.

Så sent som i sommer var Card så psykisk syk at han skal ha blitt innlagt og skal ha snakket om å skyte folk ved militærbasen han har vært tilknyttet. Samtidig tyder hans antatte aktivitet i sosiale medier på at Card var tilhenger av Donald Trump og opptatt av konspirasjonsteorier. Foreløpig er det ikke meldt om noen kunngjøring fra den mistenkte eller fellestrekk ved ofrene som tilsier at de ble valgt ut fra et tradisjonelt ekstremistisk fiendebilde.

Mer enn et halvt døgn etter massakren hadde politiet ennå ikke funnet gjerningspersonen, og hele byen – vanligvis regnet som en av de tryggeste i hele USA – var i unntakstilstand med stengte arbeidsplasser og skoler mens folk ble bedt om å være innendørs. USAs president Joe Biden ble holdt løpende orientert om situasjonen.





VIL LEGGE NED 130 BARNEVERNSINSTITUSJONER: Et regjeringsoppnevnt utvalg som i et år har gransket barnevernsinstitusjoner i Norge foreslår en massiv omlegging av barnevernet – deriblant ved å redusere antall institusjoner fra 230 til 100. Utvalget ønsker større og mer robuste institusjoner, gjerne større tun med flere hus med ulike kompetanseområder, og de vil legge ned de minste institusjonene som ofte bare består av et bolighus. Utvalget lanserte 50 tiltak: De vil at alle institusjoner må ha et døgnbemannet helseteam, at barnas behov skal kartlegges av helsevesenet med en gang de flytter ut av hjemmet og at barn skal få tilbud i regionen de bor i. De vil ha slutt på at barn blir kasteballer i systemet og heller bygge opp mer fleksible og robuste institusjoner, slik at man unngår relasjonsbrudd.

Utvalget mener også at barn med alvorlige rusproblemer må ut av barnevernets omsorg, og heller flyttes over til helsevesenet. Slik det er i dag regnes rusproblemer hos barn og ungdom under 18 år som et «adferdsproblem» og er dermed barnevernets ansvar. Først når de fyller 18 år, regnes det som et helseproblem. «Det er ikke mer enn tusen unger det er snakk om. Vi skal gjøre alt vi kan og strekke oss lenger enn det vi ellers har gjort», sa utvalgsleder Erik Stene, fagdirektør i Helsetilsynet, under framleggelsen. Åtte alvorlig psykisk syke jenter har dødd i barnevernets omsorg de siste fem årene.



IKKE SKYLDIG I Å SPIONERE: Den svensk-russiske forretningsmannen i 60-åra som i fjor ble pågrepet og tiltalt for grov ulovlig etterretningsvirksomhet til fordel for Russland, er i svensk tingrett frikjent på alle punkter. Det skriver Aftonbladet. Retten mener mannens virksomhet har fungert som en plattform for russisk anskaffelse av avansert, vestlig militærteknologi, men at det ikke er bevist at det ble hentet inn sensitiv informasjon. Han har selv hele tiden nektet straffskyld og mener han er utnyttet av den russiske etterretningstjenesten GRU. Mannens kone, som også ble arrestert da politiet omringet deres villa og firte seg ned på eiendommen fra helikoptre en novemberdag i fjor, er tidligere løslatt og ble ikke tiltalt.

