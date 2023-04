Slik vil Putin redusere Natos innflytelse i Baltikum

VLADIMIR PUTINS PLANER FOR å redusere Natos innflytelse over landene i Baltikum innbærer blant annet å lokke lokale næringslivsledere med lukrative avtaler, opprette spesielle organisasjoner for å fremme russiske interesser, sponse politikere som er lojale overfor Russland og spre propaganda, blant annet om at russisktalende borgere diskriminineres. Strategien likner den russerne har ført i Belarus og Moldova, er avslørt av et konsortium av vesteuropeiske og amerikanske aviser og omtales som en trussel mot demokratiet av Estlands statsminister Kaja Kallas. «Estland, våre allierte og partnere har lenge vært klar over Russlands interesse for å bruke en slik taktikk for å nå sine mål og prøve å hevde sin innflytelse i andre land», sier hun i en kommentar. Expressen/VG



FINANSMINISTEREN I USA, Janet Yellen, advarer mot det hun kaller en økonomisk katastrofe med økt arbeidsledighet og høyere renter dersom politikerne i Kongressen ikke hever grensen for hvor mye gjeld den