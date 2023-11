Slik utnyttet Putins innerste krets smutthull for å gjemme yacht og privatfly

Torsdag avslørte BBC at personer i Putins innerste krets som står på vestlige sanksjonslister har utnyttet et smutthull i britisk lovgivning til å gjemme unna verdiene sine. Det har de blant annet gjort gjennom selskapet Alpha Consulting, registrert på den britiske eks-kolonien Seychellene, som har satt opp over 900 såkalte «begrensede partnerskap» til å skjule selskapenes egentlige eierstruktur. Deriblant har nå avdøde Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin og hans USA-sanksjonerte selskap Beratex Group Ltd. gjemt unna en yacht og et privatfly på denne måten. Andre som har benyttet seg av selskapets tjenester er Putin-venn Leonid Reiman, og eieren av en oljetanker som forurenset ukrainsk kystlinje med oljesøl i flere måneder etter at den havarerte i 2019.

Alpha Consulting, som styres av den russiske forretningskvinnen Viktoria Valkovskaja, avviser at selskapet har handlet på vegne av klienter de vet er involvert i ulovligheter og sier selskapet til enhver tid har fulgt loven.Antall registrerte «begrensede partnerskap» skjøt fart i Storbritannia etter 2016, da britene innførte en lov som krevde at selskaper avdekket sine egentlige eiere og ledere. «Begrensede partnerskap» var unntatt fra bestemmelsen. I fjor avslørte BBC at flere slike engelske partnerskap kan knyttes til svindel, hvitvasking og terrorisme. BBCs avsløringer har blitt gjort i samarbeid med Seychelles Broadcasting Corporation og International Consortium of Investigative Journalists, og har blant annet blitt mulige gjennom Pandora Papers-lekkasjene.

ISRAELERE UT MOT BOMBINGEN AV GAZA: Flere israelere som er direkte berørt av terrorangrepet 7. oktober er motstandere av Netanyahu-regjeringens angrep på sivile mål i Gaza. Den 84 år gamle moren til Neta Heiman-Mina ble tatt som gissel av Hamas, og familien har ennå ikke hørt fra henne. Til tross for at hun sier Hamas må bekjempes, mener hun det israelske forsvaret gjør galt i å bombe sivile mål på Gazastripen. «Det vil ikke hjelpe oss», sier hun i et intervju med Filter Nyheter – på vei hjem fra sin tredje begravelse etter Hamas-terroren. Det samme mener jødisk-israelske David Issacharoff, barnebarn av holocaustoverlevende og redaktør i den engelske utgaven av Haaretz: «Jeg tror ikke noen ønsker at deres nasjonale kamp skal være å drepe babyer, ta gamle mennesker som gisler og bare massakrere folk. Det er derfor jeg ikke vil at Israels nasjonale kamp skal være det vi gjør i Gaza», sier han til Filter. Issacharoffreagerer på at det er nærmest tabu å snakke om våpenhvile i Gaza.

Palestinske Maria Rashed, som har vokst opp i en kristen familie i Nasaret, mener heller ikke Hamas er noen god representant for palestinernes rettighetskamp i Gaza, da hun mener de er konservative, religiøst funderte og ikke minst ekstremistiske: «Jeg mener vi ikke bare bør frigjøre palestinere fra Israel, men også fra myndighetene som styrer dem. Man kan bli undertrykt fra flere sider samtidig». Les hele artikkelen her.

KNUSENDE DOM FOR NEI TIL EU: Da Høyesterett tirsdag avsa dom i Acer-saken, levnet den ikke motstanderne mye ære: Grunnloven var ikke brutt. Norge har ikke gitt fra seg betydelig myndighet. I realiteten innebærer Acer en så liten overføring av makt at det er «i ytterkant av hva som kan regnes som myndighetsoverføring». Dessuten påvirker avtalen knapt strømprisene.

For Nei til EU var dommen knusende. Men innebærer dommen at vi kan legge hele den norske strømdebatten død? Har vi nå en fasit for norsk energipolitikk? En annen del av dommen besvarer langt på vei spørsmålet. Les mer om saken i ukas utgave av vår kraftspalte Filter KALDDUSJ (klikk her).

STATEN DØMT FOR MENNESKERETTIGHETSBRUDD: Borgarting lagmannsrett har funnet det bevist at en etiopisk kvinne ble utsatt for menneskerettighetsbrudd da hun ble hyppig nakenvisitert og rutinemessig innlåst opptil 15 timer i døgnet ved Politiets utlendingsinternat på Trandum høsten og vinteren 2019. Den norske stat må nå betale kvinnen – som er tvangsreturnert til Etiopia – erstatning, skriver Dagbladet.

Kroppsvisitasjonene – 23 i tallet, med krav om at kvinnen satte seg ned på huk uten at det forelå konkrete vurderinger av om hun forsøkte å skjule noe – innebar «frykt, ydmykelse og mulig tap av verdighet og selvtillit», heter det i dommen. Ekstra ille ble det av at kvinnen var svært sårbar og i en vanskelig livssituasjon, med psykiske og fysiske helseplager, skriver lagmannsretten.

INGEN RENTEENDRING: Norges Bank holder styringsrenta uendret på 4,25 prosent. «Arbeidsmarkedet er fortsatt stramt, men presset i norsk økonomi avtar. Prisveksten er klart over målet på 2 prosent. Konsumprisveksten har falt, men den underliggende inflasjonen er høy», skriver banken i dagens kunngjøring. Slik den vurderer utsiktene vil renta trolig settes opp etter neste rentemøte i desember.

