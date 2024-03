Slik skal Vedum stanse rikingene fra å emigrere

Rikinger som flytter fra Norge får en frist på 12 år til å betale den såkalte utflytterskatten, som man inntil nå har sluppet å betale før man eventuelt realiserer gevinst som er opparbeidet i Norge før flyttingen (gjennom utbytte eller salg av aksjer som har økt i verdi). Det er hovedgrepet finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gjør for at det skal bli mindre attraktivt for folk med svulmende konti å gjøre sveitser av seg. Ytterligere et grep er at utflytterskatten også skal gjelde gevinster over 500 000 kroner som er opptjent gjennom aksjesparekontoer eller fondskontoer.

Dersom Stortinget vedtar forslaget (og både SV, Rødt og MDG har klappet ivrig etter at nyheten ble kjent klokka sju i dag tidlig) vil det gjelde alle som flytter ut fra og med i dag. Dette for ikke å utløse noen masseflukt i mellomtiden.

Forslaget er i tråd med det flertallet i Skatteutvalget foreslo etter å ha utredet hele skatte- og avgiftssystemet i 2022, mens en rekke kapitalister (kanskje ikke så overraskende) slår full alarm og advarer alle mot å etablere selskaper på norsk grunn. Skatteadvokat Bettina Banoun (som selv satt i Skatteutvalget der hun utgjorde mindretallet som advarte mot en slik ordning) sier Vedums forslag insentiverer utflytting før man har skapt seg en formue (men formodentlig etter at man har overbevist seg selv om at man vil klare det) og kanskje strider mot EØS-avtalen.

STRENGT, MEN RETTFERDIG? – Det var strengt, men jeg tar det til etterretning, er Per-Willy Amundsens respons (til NRK) på at Fremskrittspartiet fratar ham alle verv og rettigheter som medlem (bortsett fra selve stortingsplassen) fram til 31. januar neste år. Dette som respons på den nattlige Facebook-rantingen i forrige uke, der det gikk ut over arabere, islam og kvinner og det blant annet ble insinuert at justiskomitélederen privat fører register over norske islamister for å kaste dem ut av landet når/hvis partiet hans igjen kommer i regjering (Amundsen har sagt at dette var ment humoristisk og at det gikk en kule varmt i debatten). Nå er det langt fra første gang at nordlendingen kommer med harde utspill – vi minner om denne saken fra den gang han ble utnevnt til justisminister: «Frykter at et nytt korstog blir nødvendig»: Her er de 34 hardeste Amundsen-utspillene.

IKEA SKAL BYGGE HAVVIND I SKAGERRAK: Vi skal spare deg for vitsing om uforståelig monteringsanvisning og bortkommen unbrakonøkkel der ute i havet. Men det er faktisk den svenske møbelgigantens eiere som står bak belgisk-nederlandske Ventyr, selskapet som i dag har vunnet auksjonen om å bygge vindturbiner i Sørlige Nordsjø II. Dette har vi fra E24. Vinnerbudet er på 115 øre kilowatt-timen, det vil si at Ventyr skal betale alt over dette til staten når strømprisen er høyere, og motsatt vil staten betale Ventyr for strømmen som produseres når prisen er lavere (dog maksimalt 23 milliarder over 15 år).

Etter at flere havvindprosjekter i det siste har vært i motvind (heh!) på grunn av stigende utbyggingskostnader, var det på forhånd en viss nervøsitet for at ingen ville påta seg feltet helt på grensen til dansk farvann. Til slutt var det likevel fire potensielle budgivere med i prosessen.



—

NEKTER Å FORKLARE SEG: I dag var det satt av en halv dag til terrortiltalte Zaniar Matapours (44) forklaring under 25. juli-rettssaken. Matapour har hele tiden sagt at han ikke kommer til å avgi forklaring i retten, men aktor ville likevel gi ham muligheten til å svare på konkrete spørsmål. En av aktorene i saken, statsadvokat Sturla Henriksbø, stilte en rekke spørsmål, blant annet om hvordan Matapour er som far, hvordan han selv vurderer sin egen helse, hva han mener om homofile og skeive og hva IS betyr for ham.

Matapour har tidligere nektet å uttale seg i avhør hos politiet, med unntak av en 15 minutters lang innledende utspørring, før Matapour innså at politiet filmet, og avbrøt, ifølge Dagbladet. Opptaket ble spilt av i retten onsdag, der politibetjenten hovedsakelig forsøkte å overbevise ham om å la seg avhøre. Flere av de fornærmede har i sine vitneavhør henvendt seg direkte til tiltalte, der noen har fortalt om hvordan de har slitt med søvn, mareritt og unngått store folkemengder etter angrepet, men da har 44-åringen stort sett unngått blikkene deres og sittet urørlig.

Matapour har heller ikke samarbeidet med de rettspsykiatriske sakkyndige som vurderer hans psykiske helsetilstand ved gjerningstidspunktet. To av de sakkyndige har konkludert med at han er tilregnelig og kan straffes, mens den tredje konkluderer med at han lider av paranoid schizofreni og dermed er utilregnelig.

DER ANDRE SER HUMANITÆR KATASTROFE, SER HAN MULIGHETER: Mens hungersnøden brer om seg på Gaza, barn fødes underernært mens andre dør av uttørking, ingen våpenhvile er i sikte etter fem og en halv måneds krig og Benjamin Netanyahu står fjellstøtt på at Rafah skal invaderes, kommer et intervju Jared Kushner gjorde på Harvard-universitetet i Boston i februar til overflaten. Der foreslår presidentkandidat Donald Trumps svigersønn – og tidligere Midtøsten-ansvarlig rådgiver – at Israel tvangsflytter alle innbyggerne i Gaza inn i Negev-ørkenen fordi det palestinske området har stort potensiale på eiendomsmarkedet, kystnært som det er. «Gazas eiendommer langs vannkanten kunne vært svært verdifulle,», skal Kushner ha sagt, og fulgt opp: «Det er jo en litt uheldig situasjon der, men fra Israels perspektiv ville jeg gjort mitt ytterste for å flytte folkene og ryddet opp» (intervjueren, Midtøsten-professor Tarek Masoud, skal ha replisert «her var det mye å snakke om». Kushner har i dag rast mot at sitatene spres i media «tatt ut av sammenheng». Det er 229 dager til valget.