Slår ned på deling av bilder og info på Krym-halvøya

Okkupasjonsmyndighetene på Krym-halvøya vil innføre endringer i lovgivningen for å i skjerpende grad holde folk ansvarlige for å dele sensitiv militær informasjon på internett, sosiale medier og andre plattformer. Det varsler Russlands okkupasjonsleder Sergej Aksionov på sin Telegram-kanal mandag. Lovinnstrammingen vil gjelde spredning av bilder og videoer om plassering og drift av militære og strategiske anlegg, luftforsvar og andre forsvarssystemer – men også de synlige resultatene av ukrainske angrep. «Jeg mener at de som gjør dette, villig eller uvitende, er fiendens medskyldige, uavhengig av deres motiver – om det skyldes ønsket om å ‘hype’, dumhet eller ondsinnet hensikt» uttaler Aksionov i pressemeldingen. Der minner han også om at slike «overilte handlinger» undergraver sikkerheten, skader de væpnede styrkene og hjelper fienden i å utføre «terrorangrep på russiske territorier».

Russland har de siste ukene blitt rammet av et stort antall ukrainske droneangrep. Bilder og videoer har florert av såvel angrep på skyskrapere i Moskva, som av det kantrende russiske krigsskipet Olenogorsky Gornyak i Svartehavet som ble rammet av ukrainske sjødroner.

