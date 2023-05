Skoleforgiftningene i Iran: – Lag på lag med propaganda

– Vi vet ennå ikke hva som faktisk har skjedd. Den islamske republikk planter ulike narrativer med vilje, for å skape kaos. De vil at alle skal skrive ulike versjoner, slik at sannheten blir vanskeligere å etablere.

Det sier den iransk-britiske antropologen Pardis Shafafi til Filter Nyheter.

Uoppklarte skoleforgiftninger

Den første kjente skoleforgiftningen fant sted i den «hellige byen» Qom, en svært religiøs by beskrevet som ryggraden til Den islamske republikk, 30. november 2022 – bare to måneder etter høstens protestbølge mange iranere kalte en «revolusjon».

18 unge kvinnelige studenter skal ha falt om syke og blitt sendt på akuttmottak med ambulanse, alle med symptomer på forgiftning.

Siden dette har lignende episoder skjedd på skoler over hele Iran. Ifølge tall fra menneskerettsorganisasjonen Human Rights Activists News Agency (Hrana) fra mars, er over 7000 studenter og elever rammet, i om lag 300 giftangrep på hundre ulike skoler. FN har et lavere anslag på 1200 berørte skolejenter.

Siden ingen journalister eller uavhengige organisasjoner kan operere fritt i landet, er omfanget og hendelsesforløpene umulig å få klarhet i.

Hovedsakelig har disse «seriegiftangrepene» rammet rene jenteskoler, mens et fåtall har skjedd på gutteskoler eller blandede skoler.

Gisper etter luft

Et konkret tilfelle, dokumentert av menneskerettsorganisasjonen Middle East Matters, er en jente som gisper etter luft i respirator på et sykehus i Teheran 16. april.

I videoen bønnfaller faren hennes myndighetene om heller å bruke ressurser på å finne ut hvem som står bak. Han påpeker at de har installert overvåkningskameraer for å følge opp at ingen bryter landets hijab-påbud

– Se på hvordan datteren min lider! Hvem kan vi klage til, spør den fortvilte faren.

Today, Naseri school in Harsin, Kermanshah Province, Iran, was targeted in another poisoning attack, and a number of students were hospitalized.



This is a video message from a father whose daughter was hospitalized after being poisoned. pic.twitter.com/Kmsjd9euZR — Middle East Matters (MEM) (@MEMOrganization) April 16, 2023

Andre foreldre har fortalt vestlige medier at barna deres har vært syke i flere uker etter et antatt giftangrep på skolene deres, og noen har holdt barna hjemme av frykt.

Moren til en iransk 15-åring sa til Financial Times at det luktet tåregass da hun ankom datterens skole. Da hjalp leger syke elever i ambulansen, mens andre lå på bakken med behov for akutt medisinsk hjelp: – Familiene var i panikk og ingen på skolene kunne si noe om hva som skjedde, forklarte den bekymrede moren.

En annen anonym mor sa til BBC Persian at datteren og to av venninnene hennes hørte en eksplosjonslignende lyd, etterfulgt av en ubehagelig lukt som lignet brent plast, før elevene ble bedt om å gå ut i skolegården der ambulanse og politi ankom kort tid etter.

Kaotiske scener på skoler i Iran der elevene har opplevd giftangrep. Foto: Middle East Matters og Hengaw

Ulike symptomer

Pustevansker er bare ett av flere symptomer ofrene for de påståtte giftangrepene har beskrevet. Mange har blitt kvalme og kastet opp, andre har opplevd svimmelhet, hodepine, hosting, hjertebank og utmattelse. Flere har også fått numne eller helt paralysterte muskler. Noen har kollapset.

Lukten på den antatte gassen har blitt beskrevet på mange ulike måter. Alt fra råtten fisk, råtten frukt (mandarin/sitrusfrukter eller eple), peppermynte og blekemiddel, til klorin eller råtne egg.

I noen tilfeller har vitner i forkant sett mistenkelige objekter bli kastet inn i skolegårdene.

Forgiftningene har brakt opp en rekke – fortsatt ubesvarte – spørsmål: Hvem står bak? Hva ble elevene forgiftet med? … og har myndighetene en finger med i spillet?

Ambulanser ankom en skole i Khuzestan i mars etter antatt forgiftning. Foto: Sosiale medier

Frykter hevnmotiv

En gruppe FN-eksperter går langt i å trekke fram den iranske staten som mulig aktør, og uttrykker bekymring for om forgiftningene kan være et ledd i myndighetenes straff mot jenter som har deltatt i «Kvinne, Liv, Frihet»-demonstrasjonene, blant annet for avskaffelse av obligatorisk hijab og likestilling.

I høst slo myndighetene, med Basij-hæren i spissen, brutalt ned på det store omfanget med demonstrasjoner og straffeforfulgte mindreårige. Minst 500 iranere mistet livet mens de protesterte, og nå er minst 400 personer dømt til fengsel for å ha deltatt. Tjue personer risikerer dødsstraff for forbrytelser relatert til demonstrasjonene. Fire personer er til nå henrettet.

Iranske skolejenter har også stått opp mot regimet, blant annet ved å fjerne hijaben i klasserommet, vise fingeren til bilder av landets øverste leder ayatolla Ali Khamenei, rive opp bilder av ham og rope «død over diktatoren».

I en video filmet etter et giftangrep i Iran, verifisert av BBC Persian, spør en ung jente i lys av dette om skolen hennes var «utvalgt» av myndighetene som straff for disse protestene.

Etter tre måneder varslet det islamistiske regimet at de har startet etterforskning, og så langt er 110 mistenkte satt i arrest. Men lite er kjent om identiteten deres, og flere iranere mangler tillit til at regimets granskning vil gi svar.

Både FN, USA og Tyskland krever derfor en uavhengig granskning.

– Jeg tror myndighetene er medskyldige på en eller annen måte. Men det er ulike teorier om hvorvidt de gjør det selv og dikter opp en fortelling om andre gjerningspersoner, eller om de tillater lojale ekstremistiske støttespillere å gjøre det, sier Pardis Shafafi til Filter Nyheter.

Shafafi har skrevet en doktorgrad om politisk vold i Iran, basert på vitneforklaringer fra iranske fengsler, og er nå forsker ved CNRS i Paris.

Fra fornektelse til motvillig innrømmelse

Det tok iranske myndigheter hele tre måneder før ordet forgiftninger ble nevnt offentlig, da en talsperson for utdanningsdepartementet bekreftet at den første hendelsen i Qom «antagelig var forgiftning».

Før dette hadde ingen offentlig tjenesteperson kommentert hendelsene som fikk stadig større oppmerksomhet, og konservative politikere nektet å ta saken opp til debatt i parlamentet.

Nå har imidlertid ayatolla Khamenei gått så langt som å true med dødsstraff mot dem som står bak disse «utilgivelige lovbruddene». Han uttalte seg først i starten av mars.

Ayatolla Ali Khamenei. Foto: Aslan Media (CC 2.0)

Skylder på alt fra utenlandske fiender til elevene selv

Men de siste månedene har iranske politikere lansert et virvar av vage, selvmotsigende og misvisende årsaksforklaringer.

Noen mener giftstoffene er illeluktende, men likevel «ufarlige», mens andre skylder på massehysteri, ikke-navngitte fiender, opposisjonsgrupper og utenlandske medier. Også elevenes misnøye mot eksamen er én av mange teorier:

Ekstreme religiøse grupper som vil frata kvinner utdannelse

Visehelseminister Younes Panahi sa at «noen individer» som ville frata kvinners rett til utdanning angrep skolene med intensjon, men trakk senere uttalelsen tilbake og hevdet han var misforstått. Til tross for at kvinners rett til utdannelse aldri har vært spesielt kontroversielt i Den islamske republikk, har teorien likevel fått et visst fotfeste. Blant annet sa en forsker i statlige medier at ultrareligiøse grupper fra Qom kan ha blitt inspirert av Taliban i Afghanistan, mens en tidligere visepresident sammenlignet dem med Boko Haram i Nigeria.

Rykter, fobier og «krokodilletårer»

Ahmed Amirabadi Farahani, en lokalpolitiker fra Qom, hevder påstandene om forgiftning er «overdrevne» og en form for «fobi».Tidligere utdanningsminister Yousef Nouri, som trakk seg som minister tidligere i år, avfeide først forgiftningene som rykter, og sa det ikke var noe problem å åpne skolene igjen. Utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian anklager vestlige myndigheter for å gråte «krokodilletårer» overfor de rammede iranerne.

Tidligere utdanningsminister Yousef Nouri, utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian og parlamentariker Ahmed Amirabadi Farahani. Foto: Nyhetsbyrået Fars, Maryam Kamyab og Mostafameraji (CC 4.0)

Stress

Innenriksminister Ahmed Vahidi, den avgåtte utdanningsministeren og helseminister Bahram Einollahi har skyldt på at nesten alle, 90–95 prosent av tilfellene, skyldes psykiske faktorer som stress, bekymringer og frykt. Ifølge helseministeren var jentene påvirket av «milde stoffer» og hadde «ingen komplikasjoner», mens han viste til at «landets beste professorer» har undersøkt saken uten å finne spor etter giftstoffer.

Helseministeren og innenriksministeren i Iran. Foto: Nyhetsbyrået Fars og Khamenei.ir (CC 4.0)

Underliggende sykdommer

Den nå avgåtte utdanningsministeren sa at noen av innleggelsene skyldtes underliggende sykdommer. På den statskontrollerte tv-kanalen Fars ble det sagt at elever som slet med astma, lunge- og hjerteproblemer fikk ubehag av «illeluktende» stoffer.

Tenåringsugagn

Fars har også beskrevet giftangrepene som «tenåringsugagn» og et forsøk fra elevenes side på å slippe eksamen. Ifølge foreningen FCRI ble det sagt på kanalen at: «Den omfattende medieoppmerksomheten har ført til konkurranse mellom elevene. I noen tilfeller har også lærerne deltatt». Også helseministeren hevder «noen av tilfellene» skyldes ugagn fra elevene selv.

Fiender i utlandet

President Ebrahim Raisi hevder utenlandske fiender har satt i gang en psykologisk «hybridkrig», uten å navngi noen grupper spesifikt. De fleste antar at han viser til Israel eller USA. Ifølge Raisi forsøker disse ikke-navngitte fiendene å sette i gang en ny protestbølge der også «den stille majoriteten» som ikke deltok i fjor skal ta til gatene, med mål om en revolusjon.

Irans president Ebrahim Raisi. Foto: Maryam Kamyab (CC 4.0)

Nitrogengass

Parlamentariker Alireza Monadi-Sefidan har sagt at undersøkelser utført av 30 toksikologer fra helsedepartementet har funnet spor etter nitrogengass, men dette er avvist av innenriksministeren. Visehelseminister Panahi har sagt at skoleelever har blitt utsatt for «tilgjengelige» kjemikalier, men ikke stoffer brukt i militær sammenheng.

Et sikkerhetsproblem

Den konservative iranske Qom-politikeren Mojtaba Zonnour, med bånd til Revolusjonsgarden, har sagt Iran står overfor et alvorlig sikkerhetsspørsmål og kalt det et «unaturlig» fenomen som må etterforskes. En annen politiker har krevd at skolene må stenges inntil årsaken er oppklart.

Skyldte på foreldrene

Ifølge The Guardian har iranske tjenestepersoner, uten bevis, hevdet at opposisjonelle foreldre har fått sine egne barn til å bære med seg gift inn på skoleområdet, at de videre filmet episoden som utspilte seg og sendte opptakene til internasjonale medier. Teorien er spesiell, fordi den innebærer at regimekritiske foreldrene ville vært villige til å utsette egne barn for risiko. Andre i det iranske regimet har avvist dette.

Oljetankbil

Den iranske viseguvernøren Reza Karimi Saleh har sagt det har blitt observert en oljetankbil i tre av byene rammet av giftangrep. Også parkeringsvakten skal ifølge ham ha kjent giften. Myndighetene skal ha beslaglagt tankbilen og arrestert sjåføren.

Knebling av journalister

Iran ligger på 178. plass av 180 land på Reportere uten grensers pressefrihetsindeks, og utenlandske journalister får ikke tilgang. Noen iranske journalister har forsøkt å jobbe fritt inne i landet, men de balanserer på en hårfin grense. 70 journalister har blitt fengslet siden protestbølgen startet i fjor høst. To av dem er dømt etter å ha rapportert fra Mahsa (Jina) Aminis begravelse.

Den iranske journalisten Ali Pour-Tabatabaie sitter i fengsl for å ha rapportert om forgiftningene i flere måneder, en pågripelse som blant annet er kritisert av FN. FN beskriver fengslingen som et «mønster fra» myndighetene for å tie alle som «prøver å rapportere om eller som krever at noen tar ansvar for menneskerettsbrudd».

Ber foreldrene lytte til offisielle medier

Den avgåtte utdanningsministeren har bedt foreldre om kun å lytte til offisielle iranske medier om forgiftningene, og han anklaget utenlandske medier for å overdrive og skape panikk.

En statskontrollert tv-kanal har publisert en video der en kvinnelig student og hennes far «tilstår» å stå bak en av forgiftningene. I intervjuet sier den anonyme kvinnen at hun ønsket å filme det som utspilte seg til en video hun jobbet med. Iranske medier har ved en rekke anledning blitt beskyldt for å kringkaste denne typen «tilståelser» fra mennesker under tortur.

Nylig publiserte iranske medier et annet tv-klipp flere sår tvil om. Så langt er det kjent at to iranske barn, 11 år gamle Fatemeh Rezaei og 16 år gamle Karo Pashabadi, har mistet livet kort tid etter et påstått giftangrep. Men da faren til 11-årige Rezaei stilte opp i et tv-intervju avviste han påstanden om at datterens død var forårsaket av forgiftning, noe som støtter opp om myndighetenes uttalelser knyttet til dødsfallet.

Ingen informasjon fra sykehusene

Innenriksminister Vahidi lover at alle mistenkelige prøver skal analyseres på et «anerkjent laboratorium», og at resultatene skal bli delt med offentligheten så raskt som mulig. Iranere som forsker på det som skjer i utlandet, har imidlertid fortalt at flere foreldre hevder de ikke engang har fått se blodprøvene fra sine egne barn.

Iranske leger har heller ikke mulighet til å la seg intervjue om den pågående krisen.

En iransk lege som har behandlet flere av ofrene, hevder overfor CNN at myndighetene overvåker telefonen hans for å hindre ham i å uttale seg offentlig.

Foreldre hevder å ha blitt nektet adgang til sykehusene barna deres har vært lagt inn, og pasienter har sagt de har blitt truet til ikke å fortelle om hva som skjedde på innsiden av sykehusene utad.

Flere leger, lærere og foreldre anklager myndighetene for å forsøke å tie alle berørte.

– Lag på lag med propaganda

Uavhengig av hva som ligger bak, ser Pardis Shafafi et mønster i hvordan det iranske regimet reagerer på ulike katastrofer innenriks: Først viser de manglende vilje til å starte etterforskning. Deretter sprer landets ledere en serie misvisende og motstridende forklaringer.

Et lignende tilfelle i så måte var brannen i det beryktede Evin-fengselet i Teheran i oktober 2022. Flere av de innsatte døde, men så langt ser det ikke ut til at gjerningspersonene vil bli dømt. En grundig Washington Post-granskning fant at minst en av brannene ble påsatt av to personer som sto på taket av fengselet mens de innsatte var innelåst på cellene, og journalistene stiller spørsmål med om noen andre enn myndigheter eller fengselsansatte ville hatt tilgang på et slikt område.

Shafafi tror at når ingen konkrete bevis legges fram, stopper også medietrykket, noe som angivelig er en del av strategien i det autoritære regimet.

– For myndighetene spiller det ingen rolle hva folk tror skjedde, for de vil aldri få vite sannheten med hundre prosent sikkerhet. Det er her makta ligger. Ingen får vite hva som egentlig stemmer, men de vet at en av de verste, mest hensynsløse teoriene kan være riktig.

– Betyr det at de gir opp?

– Det kan føre til at noen gir opp, det har i hvert fall det tidligere. Slik sett er det en god strategi for å få folk til å slutte å bry seg. I verste fall kan det føre til at man rett og slett mister håpet. Hvis de internasjonale mediene mister interessen, føler mange i Iran at de ikke blir sett. Da blir det vanskelig å holde motet oppe.

Hun liker ikke å kalle regimet «sofistikerte», men mener det er beskrivende for måten de benytter seg av trusler og propaganda på lik linje med Syria og Russland.

– De forstår at de trenger en strategi, og at desinformasjon er mektig. Selv når det de sier ikke virker sannsynlig, men heller er preget av ganske mye rot.

– Det er ikke som klassisk propaganda, mer en mer moderne metode. Hvordan skal journalister skrive når de hiver desinformasjon på oss – lag på lag med propaganda? De har god etterretning på det og funnet sofistikerte metoder. De har sett at det har effekt.

Likheter med Afghanistan – massepsykogen effekt?

De hyppige giftangrepene har fått flere internasjonale medier til å dra paralleller til et Afghanistan fra 2009 til 2012, der hundrevis av jenter falt om syke av mulige giftgasser. Det ble ikke funnet bevis for påstandene om gift, og Verdens helseorganisasjon (WHO) foreslo «massepsykogen» eller «massesosiogen» sykdom. Dette går ut på at symptomene ofrene opplever er reelle, men at de skyldes stress og ikke giftgasser.

Dette kan være et fenomen i konfliktfylte områder, som en reaksjon på trusler, men det er ikke bekreftet at dette har skjedd i Afghanistan.

3. mars publiserte BBC en artikkel der flere forskere uttalte seg om fenomenet, og også forskningsmagasinet Nature har dykket dypere inn i hypotesen. Flere av forskerne Nature har intervjuet mener imidlertid det er for tidlig å vurdere denne hypotesen, gitt den store mengden videoer og bildebevis på fysiske reaksjoner i sosiale medier. De påpeker at det kan være vanskelig å finne svar uten å ta blodprøver eller andre tester umiddelbart etter den påståtte forgiftningen, før den eventuelle virkningen forsvinner. Orkideh Behrouzan, lege ved SOAS-universitetet i London, mener at det å foreslå dette før man har utelukket fysiske årsaker, kan være farlig og misvisende.

Pardis Shafafi kritiserer BBCs artikkel. Hun påpeker at nå som Iran står midt i en pågående konflikt, vil denne typen nyheter få konsekvenser i nåtid. Hun tror myndighetene i Iran forsøker å bygge opp forklaringer som er enda mer spektakulære, for å flytte oppmerksomheten bort fra dem selv.

– Disse jentene ligger på sykehus, og man kan si at man ikke vet hva som er årsaken. Men å spre en såpass skadelig og ikke minst kjønnsbasert teori – uten bevis – gjør meg ganske oppgitt. Med «kjønnsbasert» så mener jeg at artikkelen var sterkt basert på at dette «bare» skjedde med jenter.

Nye protester

Etter høstens massive påtrykk med demonstrasjoner har skoleforgiftningene igjen mobilisert iranere til gatene. Store folkemengder med både lærere og foreldre roper slagord som «Død over dette barnedrepende regimet!». Foreldre står utenfor offentlige bygninger med krav om at det må være trygt på skolene. I noen av byene skal de fredelige demonstrasjonene igjen ha blitt møtt med tåregass.

Shafafi tror at historien om forgiftningene er såpass eksepsjonell, at folk nå må begynne å stille kritiske spørsmål til myndighetene.

– Min teori er at de har gått for langt, og at myndighetene nå må prøve å trekke tilbake historien.

– Hva tror du iranere flest, som fortsatt bor i Iran, tenker?

– Folk forstår ikke akkurat hva som skjer, men de vet at myndighetene er korrupte og lyver. Men det finnes andre faktorer myndighetene spiller på, som at det kan bryte ut en sivil krig, samt trusselen fra IS og Afghanistan.

– Folk kan ikke fordra Basij-hæren. Likevel tror mange at hvis det ikke hadde vært for dem, ville Iran vært under ekstern kontroll. Staten har lyktes med å dyrke denne typen historier. Det har betydd at selv om folk ikke likte Basij, er frykten for eksterne trusler for stor for kollektiv ulydighet. Men vi har sett at disse narrativene er under et enormt press etter de siste protestene.

تصویری از بستری شدن دانش آموزان در پی مسمومیت‌های سریالی در مدارس ایران امروز ۱۰ اسفند، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.



عده‌ای از دانش‌آموزان دختر مدرسه «۱۳ آبان» تهرانسر به علت مسمومیت با گاز با آمبولانس به بیمارستان منتقل شده‌اند. pic.twitter.com/l1ezSVtJ24 — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) March 1, 2023

