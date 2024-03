Skeptisk til vaksiner og mobilstråling: Kennedy jr. lanserer visepresidentkandidat

DEN PARTI-UAVHENGIGE kandidaten Robert F. Kennedys visepresidentkandidat Nicole Shanahan snakket om egne problemer med fertilitet og sin autistiske datter, refererte til «giftige substanser i miljøet», «elektromagnetisk forurensing» fra blant annet mobiltelefoner og det hun mener er en mangel på forskning om langtidseffektene av barnevaksinasjon, da hun ble presentert på et valgkamparrangement i San Francisco i natt. Kennedy, som stiller i USAs presidentvalg, er kjent for å spre grunnløse konspirasjonsteorier, særlig om vaksiner og autisme.

Shanahan er 38 år, advokat av utdanning, direktør for et selskap som forvalter åndsverk og patentrettigheter, og har aldri tidligere søkt politiske verv. Hun leder også en stiftelse som donerer penger til forskning på kvinnelig fruktbarhet, rettssikkerhet og miljøsaker og er blant annet kjent i den amerikanske teknologibransjen som ekskona til Google-grunnlegger Sergej Brin.

Robert F. Kennedy ligger stort sett rundt 10 prosent oppslutning på meningsmålingene, langt bak Joe Biden og Donald Trump. AP News/BBC News

DET VIRKER LITE SANNSYNLIG at Høyesterett i USA går inn for å forby abortmedikamentet mifepriston, slik anti-abortaktivister ønsker. Det er konklusjonen etter en to timer lang muntlig debatt i domstolen.

Der uttrykte flere av dommerne skepsis overfor abortkritiske legers argumenter om at det amerikanske legemiddeltilsynets oppmykning av reglene for utskriving har ført til den type direkte skadevirkninger som kan gi grunnlag for et søksmål. The Washington Post

SEKS PERSONER ER antatt omkomne etter at Kystvakten har avsluttet sitt søk etter overlevende etter brukollapsen i Baltimore i USA. Samtlige var bygningsarbeidere som jobbet på broen da den ble truffet av et containerskip og raste. At skipet slo alarm om at det hadde mistet kontrollen og at trafikken over broen ble stanset i minuttene før sammenstøtet, kan ha berget mange liv. The New York Times



NATO VURDERER MULIGHETEN for å skyte ned russiske missiler som kommer for nært forsvarsalliansens østgrense. Det hevder den polske viseutenriksministeren Andrzej Szejna i polske medier. Nylig skal et russisk missil ha krenket polsk luftrom. Kyiv Independent



DET UKRAINSKE FORSVARET sier det har nok en gang lyktes i å ta ut et russisk krigsskip i Svartehavet, og at en tredjedel av den russiske flåten i havet – 24 skip og en ubåt – med det er tatt ut. The Guardian



LEDEREN FOR NIGERS styrende militærjunta, Abdourahamane Tiani, skal ha hatt direkte samtaler med Vladimir Putin om å styrke Russlands bidrag til sikkerhetsoperasjoner i landet. The Moscow Times (AFP)



MINST SYV PERSONER skal være drept i israelske luftangrep mot mål sør i Libanon. Den libanesiske militante organisasjonen Jamaa Islamiya hevder det dreier seg om nødhjelpsarbeidere. Samtidig hevder Hamas at 66 er drept i en intens bombing av Sør-Gaza. Al Jazeera/Arab News



I ARGENTINA ER ELLEVE tidligere myndighetspersoner dømt til lange fengselsstraffer for seksuell vold mot transpersoner under militærjuntaens regime mellom 1976 og 1983. AP News



FRANKRIKES PRESIDENT Emmanuel Macron lanserer et nytt samarbeid med Brasil og grønn milliardplan for investering i Amazonas-regionen. France24



HØYESTERETT HAR OPPHEVET en kjennelse i lagmannsretten om at reglene for innleid arbeidskraft i Norge strider mot EØS-avtalen. Årsaken er saksbehandlingsfeil. Dagens Næringsliv (NTB)

_KLAR FOR EN NY DAG?

Nederlands statsminister Mark Rutte møter Kinas president Xi Jinping i Beijing. De to landene har hatt et anstrengt forhold etter at nederlenderne nedla strenge begrensninger på eksport av databrikker til Kina.



Hunter Biden, sønnen til USAs president, møter i retten for en ny høring knyttet til tiltalen for skattesnusk.



I Myanmar markerer militærjuntaen De væpnede styrkers dag, og leder Min Aung Hlaing er ventet å holde tale.



Den svenske sentralbanken tar rentebeslutning og kommer med nye signaler om når svenske lån kan bli billigere å betjene.



I Norge kommer Statistisk sentralbyrå med varehandelindeksen for februar.

_DAGENS LOKALE

Rektor Knut Johnny Johnsen ved Lakselv barneskole i Finnmark truer med å ta saken til Statsforvalteren etter at kommunen har kuttet åtte årsverk ved skolen. – Vi er nå kommet til et punkt der vi i realiteten har en bemanning under det som er forsvarlig, sier Johnsen og viser blant annet til at elever som har behov og lovpålagt krav om spesialundervisning, ikke får dette. Kommunedirektøren vil ikke kommentere saken overfor Finnmark Dagblad.

_HEIT TAGNING

“Some people call it a windfall. We just call it God smiling down on us.” Den lille øya Anguilla i Karibien økte bruttonasjonalproduktet med 10 prosent i fjor – utelukkende ved salg av internettdomener. I internettets barndom ble Anguilla nemlig tildelt domeneforlengelsen .ai, som i 2023 ble ettertraktet for selskaper i kunstig intelligens-bransjen, forklarer statsminister Ellis Webster til The New York Times.

_MED LITEN SKRIFT