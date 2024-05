SISTE: Slovakias statsminister livstruende skadd i attentatforsøk

LIVSTRUENDE SKADD: Slovakias statsminister Robert Fico (59) er fraktet til sykehus med skuddskader i mageregionen etter at en person avfyrte flere skudd mot ham rundt klokka 14.30 onsdag. Attentatforsøket skjedde da Fico gikk for å hilse på en folkemengde etter å ha gjennomført et regjeringsmøte i byen Handlova nordøst for hovedstaden Bratislava. En person i folkemengden skal da ha trukket våpen, skriver VG, som siterer den slovakiske avisa Ta3. Personen skal være pågrepet, melder Reuters.

Fico er leder for partiet Smer og gikk inn i sin fjerde periode som statsminister i oktober i fjor. I 2018 trakk han seg som regjeringssjef etter korrupsjonsanklager mot ham og regjeringsmedlemmer. Fico har de siste årene blitt en kontroversiell politisk figur, omtalt som en pro-russisk populist, og har blant annet stanset landets våpenassistanse til Ukraina.

POLITIVOLD OG ANTISEMITTISME: Det startet som en fredelig demonstrasjon ved Columbia University på Manhattan, men spredte seg som ild i tørt gress over hele USA da New York-politiet pågrep de pro-palestinske studentene i midten av april. Utrustet med håndvåpen og batonger og iført skuddsikre vester, balaklava og hjelmer med visir, brøt politiet opp teltleiren og pågrep over 100 demonstranter, som ble fraktet bort fra området med stripsede hender. Snart demonstrerte studenter i flere titalls delstater i solidaritet med Columbia-studentene og med palestinerne i Gaza. De siste ukene har markeringene eskalert til voldelige opptøyer, hærverk, barrikaderte bygninger og sammenstøt mellom demonstranter og motdemonstranter.

Flere pro-palestinske aktivister har rystet jødiske medstudenter og den amerikanske offentligheten med grove antisemittiske trusler og tilrop og til tider også fysiske angrep. En pro-palestinsk student som har tilknytning til arrangørene ble hørt rope «sionister fortjener ikke å leve», mens andre aktivister har bedt de jødiske studentene om å dra tilbake til Polen eller tilbake til gasskamrene. Republikanerne lar på sin side ikke anledningen gå fra seg til å føre politisk korstog mot de liberale prestisjeuniversitetene, samtidig som jødiske universitetsansatte advarer mot det de mener er en uærlig bruk av antisemittisme til å skåre billige politiske poeng. Se videoklippene fra opptøyene og les mer om hvordan studentenes Gaza-protest har blitt det heteste temaet i amerikansk politikk i vår ferske artikkel her.

GÅR UT MOT EGEN REGJERING: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) frykter at en utvidelse av abortloven vil føre til at flere tar senabort. – En lov signaliserer og skaper holdninger, kanskje ikke på kort, men på lang sikt. Det kan tenkes at man får flere aborter senere i svangerskapet, sier Toppe til Klassekampen. Hun ønsker å beholde dagens abortgrense som er på 12 uker og har sagt at hun kommer til å ta dissens om det kommer et forslag om uke 18. Regjeringen har i lengre tid planlagt å legge fram nytt lovforslag som skal foreslå å utvide grensa for selvbestemt abort til 18 uker.

TALIBAN I OSLO: Afghanere tilknyttet Taliban er i Oslo og deltar i dialogforumet Afghanistan Future Thought Forum (AFTF), som startet mandag og avsluttes i dag. Det er ikke snakk om Tailban-ledere eller personer som formelt representerer den fundamentalistiske islamske bevegelsen, presiserer Utenriksdepartementet overfor VG. Konferansen har samlet om lag 35 afghanere, og både kvinner, minoriteter og ulike politiske syn skal være representert. – Det er viktig at afghanere selv engasjerer seg for å finne løsninger på de store utfordringene Afghanistan står overfor. Det ønsker Norge å bidra til, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

SPINNER AVSLØRINGEN SOM DEN EGENTLIGE PROPAGANDAEN: Avsløringen av Sverigedemokratenes systematiske bruk av anonyme some-kontoer for å spre propaganda, er i seg selv en «gigantisk, innenlands påvirkningsoperasjon» ment å ramme partiet før Europaparlament-valget i juni. Det hevder partileder Jimmie Åkesson etter at TV4-programmet «Kalla fakta» wallraffet i partiadministrasjonen og avdekket at partiets egne folk internt omtaler vikrsomheten som «trollfabrikken». De avslørte kontoene har navn som «Jimmiemoments» og «Sverjedemokratene», fremstår som om de er laget av vanlige partitilhengere og sprer videoer som typisk inneholder en kjerne av faktuelt korrekt informasjon, men kraftig dreid i en retning som gagner partiet.

I et intervju med Dagens Nyheter sier Åkesson at han mener avsløringen koker ned til en håndfull kontoer som driver med satire, og at Tiktoks nedleggelse av Sverigedemokratenes offisielle konto kan være forklaringen på at partiet opererer med brukerkontoer som ikke er åpne om hvem det er som står bak.

Andre mener forholdene som er avdekket, er av en svært alvorlig art. Sosialdemokratenes leder Magdalena Andersson (S) sier ifølge NRK at avsløringen «viser hvilket ekstremparti SD er». Kristendemokratenes Ebba Busch kaller virksomheten «ussel» og «politikk på sitt verste».Partileder i Moderaterna og statsminister Ulf Kristersson sa på en pressekonferanse tirsdag at avsløringene er alvorlige.

Prøv vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.