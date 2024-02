Siste om Navalnyjs død

NAVALNYJS DØD:

Så langt er minst 389 russere fra 39 ulike byer pågrepet for å markere opposisjonspolitikeren død, ifølge OVD-info. (Oversikten oppdateres løpende). Arrestasjonene kan være et signal om at Putin-regimet vil slå enda kraftigere ned på motstand før presidentvalget i mars, skriver New York Times.

Navalnyjs kone, Julia Navalnaja, mener liket holdes skjult for at bruk av nervegift ikke lenger skal være sporbart.

Eksilavisa Novaja Gazeta Europe har fått tak i en innsatt fra samme straffekoloni som Navalnyj (IK-3 i Kharp). Kilden sier det var et «mistenkelig oppstyr» kvelden før dødsfallet ble kjent: Først «forhastet» vaktene seg med kveldssøket, noe som vanligvis kun skjer på helligdager når de ansatte skal ut og feire. Deretter ble sikkerheten skjerpet og de hørte biler kjøre inn på fengselsområder, før alle cellene ble gjennomsøkt morgenen etter. Den innsatte mener Navalnyj mest sannsynlig døde kvelden før det offisielle dødstidspunktet.

Navalnyjs talsperson Kira Jarmysj videreformidler på Twitter/X en beskjed fra Navalnyjs mor og advokat om at etterforskningskomiteen utvider etterforskningen, uten at komiteen vil ta stilling til hvor lang tid det vil ta. Dødsårsaken er fortsatt ukjent.

Den finske forskeren Pekka Kallioniemi ved Tampere-universitetet, kjent for sine daglige #vatniksoup-tråder der han tar for seg ulike Putin-propagandister, var blant dem som i helga påpekte hvordan Kreml-vennlige aktører nå fremmer en rekke ulike fortellinger om den populære politikeren: Det handler blant annet om sammenlikne Navalnyj med Gonzalo Lira, en pro-russisk chilensk-amerikansk propagandist som bodde i Kharkiv under Russlands fullskalainvasjon, og som senere ble siktet for å rettferdiggjøre det russiske angrepet. Andre legger vekt på hvor «upopulær» Navalnyj var i Russland med «kun to prosent oppslutning», eller at han kun «ble støttet av nynazister». Noen skylder også på at blodflekkene skyldes koronavaksinen, trolig i et forsøk på å hause opp ulike konspi-forum. Kallioniemi advarer om at Kreml framover kommer til å publisere mange teorier om dødsfallet for å skape forvirring.

EU planlegger å innføre sterkere økonomiske sanksjoner mot Russland.

SENDER EU-LEDET STYRKE TIL RØDEHAVET: Utenriksministrene i EU tok i morges den endelige beslutningen om å sende krigsskip til Rødehavet for å beskytte skipstrafikk mot angrepene fra houthi-militsen. – I tillegg til krisehåndtering er det et steg mot sterkere europeisk tilstedeværelse på havet for å beskytte våre europeiske interesser, uttaler EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen om oppdraget, kalt «Aspides».

259 DAGER IGJEN – SVINDLEREN MED GULLSKOENE: Fredag ble Donald Trump dømt til å betale en bot på 355 millioner dollar (nær 3,7 milliarder kroner!), med renter, etter at han i mange år blåste opp Trump-familiens eiendomsverdier i offisielle dokumenter for å skaffe lån. Den sivilrettslige kjennelsen stempler mye av Trumps forretningsdrift som tuftet på bedrageri, og ilegger ham tre års karantene i forretningslivet i New York. (Avgjørelsen vil bli anket).



Hva Trump gjorde dagen derpå? Lanserte nye gullfargede «signatur»-sko til over 4000 kroner paret, selvfølgelig. (De tusen parene av NEVER SURRENDER-skoene som ble gjort tilgjengelig ble angivelig utsolgt på minutter, men en spektakulært stygg parfymekolleksjon og sneakers til «bare» 200 dollar er fortsett tilgjengelig). I fjor gikk en stor andel av Trumps innsamlede penger fra politiske kampanjer (og salg av Trump-skrot) til å dekke advokatutgiftene hans i de mange pågående rettsprosessene.

MATTILSYNET ERKJENNER FEIL: Foreningen Nettverk for dyrs frihet har gransket Mattilsynets sluttrapport i forbindelse med en omfattende tilsynskampanje for grisevelferd, da nærmere 600 inspeksjoner ble gjennomført i 2021 og 2022. Dyrs frihet finner store forskjeller på hva som står i hver enkelt tilsynsrapport, opp mot Mattilsynets statistikk i sluttrapporten, blant annet knyttet til registrerte avvik og registrerte hastevedtak om avlivning



«En ting er at griseindustrien prøver å framstille ting som bedre enn de egentlig er. Men at Mattilsynet bidrar til å grønnvaske industrien er et veldig tydelig brudd på tilliten vi som samfunn bør kunne ha til dem», sier talsperson Tor Grobstok i Dyrs frihet.

I en intern evalueringsrapport har Mattilsynet selv erkjent at sluttrapporten dannet et «mer positivt bilde» av svinenæringen enn det som faktisk er funnet. Mattilsynet bekrefter overfor Filter at de har funnet feil i dataene i ettertid, men hevder forskjellene ikke er like stor som Dyrs frihet sine tall. Les hele artikkelen her!