Tre personer er pågripet etter at politiet i Trøndelag har etterforsket en chatgruppe på Telegram der på det meste 9000 deltakere har mottatt og/eller delt stjålne og private bilder. To av de pågrepede er siktet for deling av seksualiserende bilder uten samtykke av barn under 18 og for heleri, den tredje for å ha hatt noe å gjøre med filer som viser overgrep mot barn og/eller seksualiserer barn, og deling av slikt materiale i gruppa.

Skjermdumper fra gruppa som VG har fått tilgang til, viser at flere medlemmer har kommentert at enkelte av jentene som er avbildet «ser veldig unge ut», mens andre ber spesifikt om bilder av jenter under 18 år, skriver avisa. Politiet bruker store ressurser på å etterforske saken, får bistand fra Kripos og holder på med avhør av involverte personer, blant annet av fornærmede.

SATSER PÅ TIDLIGERE NYNAZIST: Partiet Norgesdemokratene, som nylig skiftet navn fra Demokratene, har satt opp Tore Rasmussen som toppkandidat ved høstens kommunevalget i Haugesund. Rasmussen har en fortid