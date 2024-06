Sikkerhetsrådet i FN støtter fredsplan for Gaza

SIKKERHETSRÅDET I FN STØTTER den siste fredsplanen for Gaza, etter at fire faste og samtlige ti ikke-permanente medlemmer har stemt for. Avtalen legger opp til en «full og helhetlig våpenhvile», med løslatelse av gisler som fortsatt befinner seg i Hamas’ varetekt og retur av omkomne mot at et antall palestinske fanger i israelske fengsler slippes fri.

Kun Russland avsto fra å stemme. Landet har tidligere, sammen med Kina, lagt ned veto mot USA-frontede våpenhvileforslag tre ganger siden krigen startet i oktober.

Sikkerhetsrådets støtte til våpenhvileplanen gir USAs utenriksminister Antony Blinken tyngde bak sine bestrebelser på å få partene til å forplikte seg til en plan for å avslutte krigen. Ifølge USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield har Israel sagt seg enig i avtaleteksten, selv om landet ikke offentlig har gått ut med en slik posisjon.

Hamas opplyser at islamistgruppa ønsker deler av avtalen velkommen og er villige til å samarbeide med meklere, men ikke støtter helheten. Joe Biden skriver på sosiale medier at dette er sjansen Hamas har til å vise at de mener det når de sier de ønsker våpenhvile. The New York Times/BBC News/Haaretz

