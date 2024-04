SENATET HAR VEDTATT BISTANDSPAKKE TIL UKRAINA, ISRAEL OG TAIWAN. Bistandspakken er på 95,3 milliarder dollar, hvorav 61 milliarder går til Ukraina, 26 milliarder går til Israel og drøye 8 milliarder går til Taiwan.

President Zelensky takker USA og kaller vedtaket for en livreddende beslutning: — Dette vedtaket forsterker USAs rolle som et fyrtårn for demokratiet og leder av den frie verden. President Biden sier han vil signere støttepakken så fort som mulig og at våpnene skal sendes denne uken. Reuters, New York Times.



ARGENTINA har bedt Interpol om å pågripe Irans innenriksminister for bombeangrepet mot et jødisk kultursenter i Buenos Aires i 1994, der 85 mennesker ble drept. Buenos Aires Times.