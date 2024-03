LEDEREN AV SENATET I USA, Chuck Schumer, tar med kraftigere ord enn noen annen valgt amerikansk leder et oppgjør med Israels statsminister Benjamin Netanyahu og sistnevntes vilje til å tolerere palestinske sivile tap i Gaza. Schumer, som selv er jødisk og representerer en delstat – New York – der 20 prosent av USAs jødiske befolkning er bosatt, anklager Netanyahu for å være en hindring mot freden og sette sin egen politiske overlevelse høyere enn landets interesser. Han ber i praksis israelerne om å velge nytt lederskap.

Talen i Senatet vekker både hyllest og hard fordømmelse. Det republikanske partiets leder i Representantenes hus, Mitch McConnell, sier Schumers ordvalg er «grotesk og hyklersk». I Tel Aviv svarer ledere i Netanyahus parti Likud at Israel ikke er noen «bananrepublikk» og at Netanyahu har støtte fra en stor andel av befolkningen. The New York Times/The Times of Israel

HAMAS-KONTROLLERTE HELSEMYNDIGHETER i Gaza melder at henholdsvis 21 og 8 sivile er drept i to nye tilfeller av at israelske styrker åpner ild mot palestinere som venter på nødhjelp. IDF tilbakeviser påstandene. Al Jazeera/AFP/NRK (NTB)



AUSTRALIA GJENOPPTAR sine bidrag til finan...