Seksualforbrytere, svindlere og bedragere: 492 straffedømte på valglistene

492 STRAFFEDØMTE STILLER TIL ÅRETS VALG: En gjennomgang av Aftenposten viser at minst 492 straffedømte personer stiller til årets kommune- og fylkesvalg. 222 av dem er dømt til å sone i fengsel, noen for økonomisk kriminalitet, vold eller seksualforbrytelser. De fleste er dømt for brudd på veitrafikkloven, narkotikaforbrytelser, bedrageri, svindel og underslag. Avisa har funnet kandidater fra samtlige av de politiske partiene, og 23 av dem står som førstekandidat for sitt parti. Straffene på de domfelte varierer fra opp til sju års fengsel til mindre bøter.

En av personene avisa trekker fram er Per-Christian Stenvaag, som lurte til seg 165 000 kroner ved å sende falske fakturaer til en rekke kommuner. I dag har han byttet parti, og er førstekandidat for partiet Konservativt i Nesodden – en av kommunene han skal ha forsøkt å lure. Stenvaag ble dømt til fengselsstraff på to år for grovt bedrageri, men nektet i retten for å stå bak svindelforsøkene, og skyldte på at noen i hans nærstående familie misbrukte identiteten hans.

MÅ FORTSATT BETALE DAGBØTER: Datatilsynet har i Oslo tingrett fått medhold i en innledende rettssak mot Facebook-selskapet Meta, som dermed må forholde seg til dagbøter på en million kroner for bruken av persondata til såkalt adferdsbasert markedsføring. Den amerikanske tech-giganten fikk ikke gehør for at Datatilsynets vedtak påførte det unødvendig økonomisk tap og omdømmesvikt. «Vi er svært glade for denne av avgjørelsen. Den er en seier for personvernet», sier Datatilsynets direktør Line Coll til NRK.

Meta er parallelt i en prosess med Irlands datatilsyn, på vegne av datatilsyn i hele Europa, om å innrette sin forretningsdrift etter europeiske personvernlover. Selskapet har en frist til 24. november på å oppfylle sine løfter om å gå over til en såkalt samtykkebasert modell for adferdbasert markedsføring. Det betyr formodentlig at du snart må klikke «aksepter» i en boks for at selskapet skal få bruke det de vet om deg til å gi deg målrettede reklamer.

APROPOS PERSONVERN: I ti måneder frem til august i år gjorde en intern rutinesvikt at alle ansatte i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) kunne lese ledernes detaljerte vurderinger av søkere til nye stillinger. Det fremgår av en avviksmelding til Datatilsynet, skriver Dagens Næringsliv. Så mange som 1000 personer, både interne og eksterne søkere, kan ha vært rammet av personvernbruddet, og NSM er i gang med å varsle dem. – Dette skal selvfølgelig ikke skje. Det er spesielt uheldig i NSM som jobber med økt sikkerhetskultur i norske virksomheter hver eneste dag. Dette er en sak vi skulle vært foruten, sier avdelingsdirektør Åshild Hauge Egerdal til avisa.

FÅ VÅRT SPESIALMAGASIN (verdi 100,-): Tegner du et papirabonnement på Filter Nyheter nå, sender vi deg «Stemmer fra det andre Russland» uten ekstra kostnad. Det 64 sider tykke magasinet samler essay og artikler fra russiske skribenter som står i opposisjon til Putin-regimet og krigen i Ukraina. Dette er tankevekkende og lærerik lesning. Klikk her!

SENDTE TILBAKE FLYKTNING, KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG: En syrisk flyktning som i 2016 tok seg til Hellas med sin familie, via menneskesmuglerveien til sjøs fra Tyrkia, og så ble tvangsdeportert før han fikk anledning til å få behandlet en asylsøknad, har tapt en rettssak mot EUs grensekontrollbyrå Frontex. Det melder The Guardian, som omtaler saken som en prinsipielt viktig avgrensning av byråets ansvar. «Siden Frontex ikke har makt til å vurdere gyldigheten av returvedtak eller søknader om beskyttelse, kan EU-byrået ikke pålegges erstatningsansvar relatert til returen av flyktninger til Tyrkia», skriver retten i Luxembourg. Den nederlandske advokaten som førte saken på vegne av syreren – som i dag har bosatt seg i Irak – sier til avisa at saken har eksponert et «ansvarlighetshull» i Frontex, noe advokaten mener politikerne må ta tak i.

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.