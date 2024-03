Seks russere allerede dømt for å spre «ekstremistiske» LHBT-symboler: Dette ble de tatt for

I slutten av november i fjor fikk Kreml med seg Russlands høyesterett på at «den internasjonale LHBT-bevegelsen» er å regne som en ekstremistisk organisasjon og dermed forbudt, på lik linje med terrororganisasjonen IS og opposisjonsforeningen knyttet til Aleksej Navalnyj.

Siden den gang har politiet gått til razzia mot en rekke LHBT-klubber (under påskudd av narkotikajakt). Flere menneskerettsorganisasjoner har satt all aktivitet på pause. Human Rights Watch har også trukket fram flere tilfeller av selvsensur, blant annet ved at et russisk rockeband har fjernet ord som «kjønnsskifte» og «regnbueflagg» fra tekstene sine.

Loven trådte i kraft 10. januar i år, og Filter Nyheter er kjent med minst seks personer som så langt har blitt straffet med fengsel eller bot for å bruke såkalte ekstremistiske symboler i løpet av de siste to månedene.

Trolig er langt flere russere allerede dømt etter denne paragrafen, da domstolene i Russland ikke offentliggjør alle saker.

1. LHBT-flagg i vinduet

Popova Maria Dmitrievna fra Perm i Russland ble ved laveste rettsinstans bøtelagt 1000 rubler (ca. 115 norske kroner) for å henge opp et regnbuefarget flagg i vinduet. Naboer klagde på flagget og anga henne til myndighetene 5. februar, og mindre enn to uker senere falt dommen.

«Ved å plassere et flagg for en ekstremistisk sosial bevegelse i vinduet, en visning som er forbudt ved landets føderale lover, burde P. vært bevisst sine ulovlige handlinger og forutsett at dette ville få konsekvenser», heter det i dommen, som Filter Nyheter har lest.

I retten erkjente Dmitrievna at det var hun som hang opp flagget, men hun sa at hun ikke trodde det var ulovlig og avviste å være ekstremistisk. Innrømmelsen ga henne noe strafferabatt, men dommen fastslo likevel at flagget skulle inndras og destrueres.

2. LHBT-bilder i sosiale medier

Stakhieva Tatyana Gennadievna (20) postet 15 LHBT-vennlige bilder, flere av dem med regnbueflagg eller homofile par som kysset, på sin egen VKontakte-konto (Russlands versjon av Facebook).

For dette ble hun dømt til å betale 1000 rubler (ca. 115 norske kroner) i bot i Tula – distriktdomstolens første sak etter at LHBT-symboler ble erklært ekstremistiske.

20-åringen slettet bildene og erkjente skyld i retten, der hun blant annet skal ha forklart at publiseringen var «tankeløs».

En 20 år gammel russisk kvinne fikk bot for å publisere disse bildene. Kilde: Prorussisk Telegram-konto

3. Regnbuefargede froske-øredobber

24 år gamle Anastasia Ersjova satt på en kafé med en venn 29. januar, da to provokatører løp inn og filmet dem begge tett på.

Kompisen hennes hadde på seg et jakkemerke med et ukrainsk flagg på genseren, og de to aggressive personene rettet kameraet tett inn på det ukrainske flagget og Ersjovas froskeøredobber i regnbuefarger. De som filmet kom i videoen med flere sjikanerende og homofobe utsagn og truet med å sende inn videoen til antiterror-politiet. Videoen gikk viralt i sosiale medier.

Dagen etter ble 24-åringen varetektsfengslet og avhørt av Russlands senter for bekjempelse av ekstremisme. Videoen ble brukt som bevismateriale da 24-åringen i en domstol i Nizjnij Novgorod ble dømt til fem dager i fengsel for å bruke «ekstremistiske symboler». Hun anket dommen, men den ble likevel opprettholdt da en ny jury vurderte saken 13. februar.

Avisa Novaja Gazeta Europa understreker at froskeøredobbene besto av alle de sju fargene i regnbuen, mens Pride-flagget kun består av seks farger.

24-åringen ble dømt for å bruke denne typen øredobber. (Bildet er et illustrasjonsfoto).

4. Regnbue-flagg i sosiale medier

Trolig er Artyom Pogrebnyak den første personen i Russland som ble dømt for «LHBT-ekstremisme», etter å ha publisert et bilde av et regnbueflagg i sosiale medier.

Byretten i Volzjskij anklaget ham for å publisere flagget med mål om «massespredning». I retten sa han at han angret og at publiseringen var «dumt gjort», men han fikk fortsatt 1000 rubler (ca. 115 norske kroner) i bot.

5. Vet ikke hvilke bilder hun ble dømt for

Fotografen Inna Mosina (33), som blant annet har jobbet for magasinet Vogue, fikk i Leninskij-domstolen i Saratov 1500 rubler (ca. 172 norske kroner) i bot for å publisere «ekstremistiske» bilder av regnbueflagg på sin egen Instagram-konto.

33-åringen slettet alle innleggene hun trodde det gjaldt med en gang fhun fikk henvendelsen fra politiet. Noen av bildene er allerede tre år gamle, og Mosina argumenterte i retten for at bildene var publisert før høyesterettsbeslutningen trådte i kraft. Under rettsforhandlingene ble det imidlertid aldri spesifisert akkurat hvilke bilder hun sto tiltalt for. Hun poengterte også at verken hun eller noen bilder hun har publisert har noen tilknytning til LHBT-bevegelsen som sådan.

Inna Mosina. Foto: Den uavhengige russiske avisen SOTA

Mosinas advokat fikk gjennom denne stevningen for første gang tak i teksten i høyesterettskjennelsen som definerer «den internasjonale LHBT-bevegelsen» som ekstremistisk.

I kjennelsen heter det at LHBT-bevegelsen oppsto i USA på 60-tallet som en del av en politikk for å «begrense fruktbarhet, blant annet ved å oppmuntre til utradisjonelle familieforhold».

6. Regnbue-emoji i privat gruppechat

Igor Krasnov (23) var medlem i en lukket gruppechat på Telegram med bare 11 andre deltakere. I meldingstråden brukte han en regnbueflagg-emoji, før kontoen til en av de andre deltakerne ble hacket slik at myndighetene fikk tilgang til innholdet.

Krasnov er lokallagsleder for Boris Nadezjdins presidentkampanje, før krigskritikeren ble nektet å stille mot Putin på grunn av påstander om at han ikke hadde samlet inn nok underskrifter.

En domstol i Vladivstok dømte Krasnov til seks dager i fengsel for å bruke «ekstremistiske symboler», ifølge Mediazona.

Ifølge Nadezjdins valgkampstab er tre andre frivillige i foreningen, noen av dem som også var med i den nevnte gruppechatten, blitt bortført av myndighetene. 18 år gamle Vladislav Spirenkov ble pågrepet på studiestedet og dømt til seks dager i fengsel for å spre «ulovlige symboler» og «LHBT-propaganda».

Daniil Laptev (21) og Anastasia Konkova (21) ble også pågrepet av sivilkledde på studiestedet. Ifølge lokale medier er de anklaget for deltakelse i en «forbudt LHBT-organisasjon».

