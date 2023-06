Russlands forsvarsminister viser seg i Ukraina-video etter Wagner-opprøret

To døgn etter at Wagner-leder Jevgenij Prigozjin avblåste sitt halsbrekkende opprør mot den russiske militærledelsen har målskiven for hans mange rants, forsvarsminister Sergej Sjoigu, vært i Ukraina og inspisert troppene. Hvertfall hvis vi skal tro det russiske statseide nyhetsbyrået Ria, som melder at ministeren var særlig opptatt av organiseringen av støttefunksjoner til «den spesielle militæroperasjonen» og tilrettelegging for «trygg utplassering« av soldater, og en video publisert av forsvarsdepartementet (uten bilder som kan sted- eller tidsverifiseres).

Det er i tilfelle første gang Sjoigu viser seg offentlig etter det 24 timer lange militsopprøret som fredag sjokkerte Kreml og resten av verden ved å trekke sine 25 000 soldater ut av krigssonen i Ukraina, innta storbyen Rostov, ta