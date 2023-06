Russland vil øke produksjonen av angrepsdroner

RUSSLAND VIL ØKE PRODUKSJONEN av droner og i større grad ta dem i bruk på slagmarken. «Vi skal forbedre og produsere mer av kontrabeskytningssystemer, ubemannede luftfartøy og angrepsmissiler. Disse har utmerket seg i strid», var budskapet fra president Vladimir Putin til et russisk militærakademi i går.

Russland har i stor grad lent seg på importerte iranske droner i krigen mot Ukraina, senest med et massivt angrep mot Kyiv tirsdag. USAs etterretning meldte nylig at en ny russisk angrepsdronefabrikk, bygget med hjelp fra regimet i Teheran, trolig vil stå ferdig neste år. CNN



