DET RUSSISKE FORSVARSDEPARTEMENTET går unilateralt inn for at maritime grenser til Finland og Litauen i Østersjøen skal endres. Det fordi grensene, som ble etablert av Sovjetunionens ministerråd i 1985, «ikke lenger er i samsvar med den geografiske situasjonen», ifølge et dokument som er publisert på departementets nettsted. Blant annet dreier det seg om grenser nært en rekke finske øyer i Finskebukta og på Den kuriske landtunge, som deles mellom Litauen og den russiske eksklaven Kaliningrad. Finske myndigheter varsler at det kommer en kommentar til forslaget i dag.

Forslaget publiseres samtidig som Russland starter øvelser med taktiske atomvåpen nær Ukraina-grensen. Øvelsene er tidligere varslet av Vladimir Putin og omtalt som en advarsel til Vesten om ikke å eskalere Ukraina-krigen. Yle/Kyiv Independent/The Moscow Times/The Guardian



EN AVSATT, RUSSISK GENERAL som hevet mangt et øyebryn da han snakket offentlig om de høye tapstallene og manglende artilleristøtte i Ukraina-krigen, er arrestert og tiltalt for storstilt svindel. Via advokat benekter Ivan Popov skyld. BBC News



JOE BIDEN SIER DONALD TRUMP har tatt i bruk «Hitlers språk, ikke Amerikas» etter at presidentkandidaten i går publiserte en video med omtaler av&...