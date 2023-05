Russland skal ha mistet 100 000 soldater bare i år

JOE BIDEN-ADMINISTRASJONEN HEVDER 20 000 russiske soldater er drept og 80 000 skadet i krigen i Ukraina siden desember. De høye tapstallene er et tegn på at krigsinnsatsen er feilslått og at såvel de væpnede styrkene som de militære lagrene er utarmet, sier Forsvarsdepartementets talsmann John Kirby.

Tre unge mennesker ble drept i missilangrep mot ukrainske byer mandag, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Ukrainske styrker sier de er låst i en kamp om posisjoner i Bakhmut, som russerne fortsatt ikke har full kontroll på tross flere måneders intense angrep.

Zelenskyj sier han ikke er informert om en utsending Vatikanstaten skal ha i Russland. CNN



EN AV VERDENS FREMSTE forskere på kunstig intelligens sier deler av ham angrer på sitt livsverk og at han ikke klarer å se for seg hvordan man skal hindre at KI utnyttes til ondsinnede formål. Geoffrey Hinton har sagt opp sin stilling hos Google for å kunne snakke fritt om farene den nye teknologien representerer. Selskapets sjefsforsker svarer at selskapet har en forsvarlig tilnærming til utviklingen. The New York Times



HELE 108 POLITIFOLK ER skadet og 291 personer er arrestert etter årets 1. mai-demonstrasjoner i Frankrike. Misnøyen med Emmanuel Macrons pensjonsreform fikk uvanlig mange til å møte opp – de var likevel