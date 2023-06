Russland hevder å ha stanset ukrainsk offensiv

RUSSLAND HEVDER Å HA stanset en ukrainsk storoffensiv i Donetsk-regionen. Opplysningene er ikke uavhengig verifisert, men det russiske forsvarsdepartementet skriver på sin Telegram-kanal at seks mekaniserte infanteribataljoner og to stridsvognbataljoner angrep fem sektorer ved fronten i retning Sør-Donetsk i går. De skal ha mislyktes i å bryte gjennom. 250 ukrainske soldater ble drept. I tillegg skal 16 stridsvogner og flere andre kjøretøy være ødelagt.

Ukraina har planlagt et større fremstøt mot okkuperte områder i månedsvis, men avventet vestlige våpenleveranser og opplæring av mer personell. Søndag anmodet det ukrainske forsvarsdepartementet folk om å slutte å spekulere i når offensiven ville starte, og meldte at den ikke ville bli kunngjort.

Russiske myndigheter melder også at et ukrainsk droneangrep har forårsaket brann i et kraftverk i den russiske grenseregionen Belgorod. BBC News/Kyiv Independent/NRK

MINST 20 PERSONER er arrestert i Hong Kong på datoen for massakren på Den himmelske freds plass. Blant dem