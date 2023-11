Russland forbyr «den internasjonale LHBT-bevegelsen»

Russisk høyesterett har i dag forbudt det de kaller «den internasjonale LHBT-bevegelsen» ved å klassifisere den som «en ekstremistisk organisasjon». Problemet med dette, slik Aftenpostens Russland-korrespondent poengterer, er at det ikke finnes noen slik organisasjon. Men ved at myndighetene likevel fokuserer på en «bevegelse» kan de inkludere både nåværende og framtidige grupper. Høyesterettsbehandlingen av et forslag fra justisdepartementet foregikk bak lukkede dører, og kun resultatet ble publisert.

Flere LHBT-organisasjoner og -aktivister har allerede forlatt landet etter å ha blitt stemplet som «utenlandske agenter». I 2013 forbød Russland det de definerer som «skeiv propaganda» – først for barn, senere for voksne. Den nye innstrammingen innebærer at all organisert virksomhet for skeive kan straffes med opptil ti års fengsel.

Ifølge eksperter i Aftenposten vil LHBT-samfunnet bli rammet ved at de kan stemples som ekstremister ved å være åpne om sin egen legning. All aktivisme kan bli sett på som å delta i en ekstremistisk organisasjon og personer som fremmer LHBT-rettigheter kan havne i fengsel.

I Filters sommermagasin, skrevet av russiske dissidenter, tok aktivist Andrej Petrov opp hvordan Kreml har slått stadig hardere ned på alle former for LHBT-aktivisme, år etter år. Les innlegget her.

RISIKERER FENGSEL: Den høyreekstreme Alliansen-lederen Hans Jørgen Lysglimt Johansen (52) fikk i går vite at han er tiltalt for en lang rekke tilfeller av hatefulle ytringer (straffeloven § 185) i sosiale medier som rammet jøder, muslimer og homofile. (Les alt om tiltalen i Filter Nyheter)

Jødiske Ervin Kohn, daværende forstander i Det mosaiske trossamfund og nestleder i Antirasistisk senter, ble en rekke ganger utpekt med navn i de aktuelle meldingene, og Lysglimt Johansen er også tiltalt for hensynsløs adferd (straffeloven § 266) overfor Kohn. To av tiltalepunktene etter rasismeparagrafen har sin bakgrunn i avsløringer i Filter Nyheter i valgkampåret 2021, da vi viste hvordan Lysglimt Johansen koblet tenåringer med etablere nazister i lukkede Alliansen-fora på nettet.

I tillegg til den påståtte hatkriminaliteten fra 2018 til 2021 er Alliansen-lederen tiltalt for grovt bedrageri (straffeloven § 372) og uriktig forklaring (§ 221) etter at han skal ha snytt NAV for dagpenger, og for forsikringsbedrageri (straffeloven § 375) etter en utbetaling av uføreforsikring.

Lysglimt Johansen erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen. «Han er av den oppfatning at ytringene ligger innenfor det som vernes av ytringsfriheten, men han stiller også spørsmål ved om det er han som står bak de aktuelle meldingene», skriver 52-åringens forsvarer, advokat Robert Antonsen ved advokatfirmaet Grindstad, til Filter Nyheter. (Lysglimt Johansen ønsker ikke å kommentere bedrageridelen av tiltalen).

Støtt Filter Nyheters journalistikk – tegn et abonnement! Kun kr. 100,- per måned og ingen bindingsfrist. Klikk her!

I åtte år har Filter Nyheter jobbet målrettet med å avdekke fremveksten av høyreekstreme, raseideologiske miljøer i Norge og verden. I 2023 og 2024 fortsetter vårt arbeid med å belyse og avsløre miljøer og aktører som deler rasisme, jødehat og muslimfiendtlighet. Det gjør vi fordi det er viktigere enn noensinne. Klikk her for å bli abonnent, du også!

SKULLE DREPE MUSLIMER OG POLITIKERE: Lederen for den nynazistiske terrorgruppa «Gruppe S» i Tyskland ble i dag dømt til seks års fengsel. Werner S (tysk presse bruker ikke fullt navn) og minst ti andre meningsfeller planla i 2020 å angripe moskeer for å utløse en borgerkrig og styrte den tyske regjeringen. De hadde skytevåpen, økser og sverd som skulle brukes i terroren, ifølge etterforskningen. Mennene, med «åpent nasjonalsosialistiske holdninger», planla også attentater på asylsøkere og politikere som Robert Habeck (De Grønne), i dag visekansler i Tyskland. Åtte av de tiltalte ble regnet som stiftere av en terrororganisasjon, mens ytterligere fire skal ha vært medlemmer eller støttespillere. Den 170 dager lange rettssaken mot høyreekstremistene har på grunn av pandemien strukket seg gjennom to og et halvt år.

«SVÆRT VILLEDENDE»: En… eiendommelig situasjon utspilte seg da Sergej Lavrov fikk taletid på utenriksministermøtet til OSSE, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, i Skopje i Nord-Makedonia i dag. Flere av russerens europeiske kolleger skal ha forlatt rommet da Lavrov langet ut om hvordan OSSE som organisasjon står på kanten av et stup og at det er Vesten som har dyttet den dit (den tsjekkiske utenriksministeren kommenterte lakonisk at hans ministerkollega med ansvar for desinformasjon og propaganda hadde hatt mer nytte av å være tilstede). Danskenes utenriksminister Lars Løkke Rasmussen hadde æren av å være nestemann på talerstolen og fikk nyansere påstandene som «for å si det mildt, svært villedende» og gjøre det klart at «vi vil aldri akseptere Russlands forsøk på å dele opp Europa i interessesfærer».

At Lavrov i det hele tatt kom seg til Nord-Makedonia kan han takke at OSSE fikset dispensasjon slik at han kunne fly i bulgarsk og rumensk luftrom.

Vi tar hatet på alvor

I åtte år har Filter Nyheter jobbet målrettet med å avdekke fremveksten av høyreekstreme, raseideologiske og muslimfiendtlige miljøer i Norge og verden.

Gjennom kritisk og gravende journalistikk har vi avslørt hvem nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen er – og hva de står for. Vi har omtalt hvordan Anders Behring Breiviks begrunnelse for 22. juli-terroren er hyllet ved møter for «hvite nasjonalister» i Oslo. Vi har avslørt hvordan partiet Alliansen er blitt en arena for tenåringer og unge menn som omfavner jødehat og nazistiske manifester. Vi har overvåket grumset i norske kommentarfelt og lukkede Facebook-grupper, og dokumentert forbindelser mellom ulike aktører på politikkens ytre høyre-side i Norge og utlandet.

I 2023 og 2024 fortsetter vårt arbeid med å belyse og avsløre miljøer og aktører som deler rasisme, jødehat og muslimfiendtlighet. Det gjør vi fordi det er viktigere enn noensinne.

Fordi vi tar hatet på alvor.