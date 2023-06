Russland anklaget for «gjørme av løgner» i Sikkerhetsrådet

TUSENVIS AV PERSONER ER EVAKUERT og 80 små byer og landsbyer er ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelnenskyj oversvømt idet flommen nedstrøms for Nova Kakhovka-demningen når sine høyeste nivåer i morgentimene i dag. Vannet er nå ventet å trekke seg tilbake med store krefter over de neste fire-fem dagene. Først da vil vi få full oversikt over katastrofen – men det er allerede klart at de evakuerte har mistet både hjem, mat, trygg vannforsyning og levebrød, ifølge FNs nødshjelpsjef Martin Griffiths, som orienterte Sikkerhetsrådet i et hastemøte natt.

Der ble Russland anklaget for å ha respondert på hendelsen – hvis årsaker fortsatt er ukjent – med en «gjørme av løgner» av den ukrainske utsendingen. Det var Russland som hadde mest å vinne på at demningen ble ødelagt, mener den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War. BBC News/The Guardian

SVERIGES HØYESTERETT har for første gang godkjent