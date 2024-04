Filter anbefaler: Russiske spioner, borgerkrig i USA og fortellende journalistikk fra Latin-Amerika

Filter ANBEFALER er vår faste spalte med redaksjonens kulturtips. Du har tilgang på denne spalten som abonnent på Filter (og hvis ikke, kan du bli det her).

PODKAST: For et innblikk i hvordan russiske etterretningsagenter opererer i Norge, er «Spionen i Drammensveien» interessant. I podkast-dokumentaren intervjues en norsk-indisk senioringeniør som ble siktet for spionasje, etter et par års kontakt med russeren Aleksandr Stekolsjtsjikov. Stekolsjtsjikov utga seg for å være diplomat, i likhet med en rekke andre russiske etterretningsagenter. Russeren kom i kontakt med senioringeniøren, som jobbet med 3D-printing-teknologi, ved å utgi seg for å være en potensiell kunde. Senioringeniøren forklarer hvordan han etter kort tid så russeren som en god venn, og forklarer hvordan de hadde mye til felles, men etter hvert begynte norsk-inderen å motta mindre pengesummer hver gang de møttes. I podkasten intervjues også en av PST-spanerne som overvåket Stekolsjtsjikov. (Spionsiktelsen mot senioringeniøren frafalt før saken kom til retten.)