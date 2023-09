Russiske punkere på Putins svarteliste: «Pornofilmi» stemples som ekstremister og sjikaneres av krigstilhengere

«Slava Ukraini!», roper vokalist Vladimir «Volodja» Kotliarov i det russiske punkbandet Pornofilmi fra scenen på Cosmopolite i Oslo.

Da Filter Nyheter møtte bandet på et hotell på Økern tidligere på dagen, fortalte Kotliarov om hvordan det er å være blant bandene som nå er svartelistet i Russland, konserter som ble avlyst i Russland også før 2022 og om hvordan det var å spille med det ukrainske poprock-bandet Nervy bare to måneder etter fullskala invasjonen.

– Invasjonen har definitivt påvirket musikken vi lager, sier han til Filter Nyheter.

Tre uker tidligere ble Kotliarov erklært som «utenlandsk agent» av det russiske justisdepartementet.

Pornofilmi opptrådte på en konsert arrangert av foreningen «SmåRådina – for demokrati i Russland» på Cosmopolite Scene på Torshov tirsdag 26. september.

Fordømte krigen – reiste utenlands

Samme dag som Russland gikk til fullskala krig mot Ukraina, signerte hele Pornofilmi et åpent brev som ble publisert på den uavhengige tv-kanalen Dozjd, hvis nettside ble blokkert kort tid etter.

I brevet sa de tydelig ifra om at invasjonen var president Vladimir Putins personlige ansvar, og at Putin bare er ute etter å «realisere sine imperialistiske og militære ambisjoner – fullstendig frakoblet fra vanlige folk». «Vi er lei av at han konstant leter etter fiender overalt», het det i uttalelsen.

I fellesskap bestemte gruppa seg for at de mente det samme om invasjonen, og at de derfor måtte ut av Russland.

Pornofilmi, som tidligere har varmet opp for blant andre Green Day, har markert seg med sine regimekritiske, politiske og sosialt bevisste tekster.

Flere av sangene deres fra 2014 handlet nettopp om okkupasjonen av Krym, deriblant låta «Vi tror ikke på dere». At situasjonen utviklet seg til en fullskala krig, er fortsatt noe Kotliarov sliter med å akseptere. Det ellers så store smilet slukner fort når han tenker tilbake på det:

– Det var vanskelig. Jeg var deprimert i flere måneder, sier han.

– Festivaler skal være en fest, men dette var et traume

Men bare to måneder etter fikk de stablet sammen en veldedighetsturné i flere østeuropeiske land med det ukrainske poprockbandet Nervy. De opptrådte sammen på om lag ti konserter, og samlet inn penger til organisasjoner som hjelper krigsofre og til innkjøp av medisinsk utstyr.

For Kotliarov vakte det mange følelser å spille sammen med ukrainske artister på denne tiden.

– For meg skal festivaler alltid være en fest. Men dette var et traume. Det var feil sted og feil tid.

Bandet jobber nå med å ferdigstille en ny plate, der tekstene handler om Ukraina-krigen.

Men først skal de gjøre seg ferdig med en treukers turné i Europa.

En av Pornofilmis gitarister, Igor Rybin, stemmer gitaren før konsertstart. Rybin forteller at det er første gang han er i Norge, og at han gleder seg til å se svartmetallens opphavssted.

– Preller av

At bandet opplever trakassering og får hatmeldinger fra prorussiske støttespillere, preller fort av. De har blitt immune, sier vokalisten.

– Vi får meldinger om at er forrædere av Russland. For dem, de som er såkalte patrioter, tolker de det som at alle som ikke støtter regjeringen, ikke støtter landet. Men vi har aldri støttet regjeringen, og vi mener regjeringen er noe helt annet enn landet. Det er viktig for oss å være trofaste mot disse verdiene.

På spørsmål om hvordan det nå er å bo utenlands, svarer han:

– Alt er relativt her i verden. På den ene siden har vi reist fra Russland, forlatt hjemmene våre og savner det veldig. Vi lever i konstant flyttemodus og planlegger ingenting framover i tid. På den andre siden er denne typen problemer bare en bagatell. Det er en krig. Akkurat nå forsvarer ukrainere barna sine og hver meter av sin jord med livet som innsats.

Svartelistet for russisk versjon av 40 år gammel punklåt

I mars i fjor ble Pornofilmi svartelistet i Russland for deres fordømmelse av Ukraina-invasjonen, noe som betyr at de ikke lenger kan opptre på russiske scener. 21 andre band og artister ble satt på den samme lista. Pornofilmis offisielle bandside på Russlands sosiale medier-gigant VKontakte er også blokkert i Russland, etter ordre fra påtalemyndigheten.

– Låtene våre har forsvunnet fra sendinger til russiske radiostasjoner. En av låtene våre er oppført på en liste over ekstremistisk innhold, forteller vokalist Kotliarov.

Låta han viser til er en russisk coverversjon av en av verdens mest kjente punklåter, Dead Kennedys (sarkastisk titlede) «Kill The Poor» fra 1980.

Her synges det om at «slummen brenner vakkert i brannen», at «en million arbeidsløse plutselig vil forsvinne» og «arbeidsledigheten har blitt overvunnet!»

Da bandet anket dommen ble teksten analysert i rettem uten at det ble funnet spor av ekstremisme i teksten – som ble beskrevet som ren satire.

Bandet har selv forklart at låta er er sunget fra perspektivet til en representant for eliten, som uttrykker en overdreven og sterk forakt for de fattige. Bandmedlemmene hadde aldri sett for seg at teksten skulle bli del av en seriøs rettssak.

Selv om låta først ble fjernet fra ekstremismelisten etter ankesaken i en regional domstol, ble den tatt tilbake igjen i etter en ny domstolsbeslutning nå i februar.

Vokalisten er foreløpig den eneste i bandet som også er erklært en «utenlandsk agent». Begrunnelsen, gjengitt av det russiske justisdepartementet 8. september i år, går på at han åpent støttet Ukraina og har «bedrevet aktiviteter» med mål om å bygge opp et «anti-russisk ståsted».

– Jeg synes at lover og avgjørelser som har blitt tatt av illegitime makthavende, heller ikke er legitime, sier vokalisten.

Han har også tidligere blitt etterforsket av politiet i byen Dubna for «ekstremistiske» innlegg i sosiale medier om krigen i Ukraina, etter å ha blitt angitt av en russer.

Holder seg langt unna kjøtt, alkohol og rus

Men bandet har kjempet mot russiske myndigheter lenge før 24. februar i fjor. I starten bidro alle kanselleringene til å gi dem enda mer oppmerksomhet nasjonalt.

– Jeg tror det alltid har handlet om vårt aktivt politiske ståsted. Vi har alltid vist det i låtene våre, snakket om det på konserter med publikum og i de fleste intervjuer i media. Jo mer publikumet vårt vokste, jo flere problemer begynte vi å få på arrangementer.

Vokalist Kotliarov under konserten på Cosmopolitan Scene i Oslo.

I 2020 støttet Pornofilmi åpent demonstrasjonene mot Lukasjenko-regimet i Belarus. Allerede på den tiden ble det kjent at det fantes en liste med uønskede russiske band.

– Listen lå hos sponsorer og klubbeiere i Russland. Da var den ikke lang, bare fem–seks navn, og ett av dem var Pornofilmi. Listen ble mye lengre etter invasjonen i Ukraina, sier Kotliarov.

Gruppa vi nå kjenner som Pornofilmi ble til i 2012, selv om bandet formelt ble stiftet i byen Dubna fire år tidligere.

– Før det drev vi med ulike musikk-eksperimenteringer, til tider tvilsomme, sier Kotliarov, som selv bestemte seg for å slutte å drikke alkohol og legge om livsstilen rundt 2012.

Nå er de fleste i bandet vegetarianere, de drikker ikke alkohol, røyker eller ruser seg. Livsstilen har også vært tema i tekstene deres, blant annet i sangen som kan oversettes til «Pappa! Ikke drikk» om familieproblemer og alkoholisme.

– Vi er på en måte et annet band nå, kan man kanskje si. Det som er igjen fra alle bandets start er nok bare meg og bandets navn. Derfor er navnet litt rart. Det stammer fra dem tiden og var en slags intern humor, forteller vokalisten.

Pornifilmi spiser og gjør seg klare til konserten – her med bassist Aleksandr Agafonov til venstre og vokalist Volodja Kotliarov i midten.

Provoserende og catchy

Når det gjelder navnets opphav har Kotliarov tidligere forklart at han forsøkte å finne noe som kunne være provoserende, samtidig som det skulle være catchy og enkelt å huske. Inspirasjonen kom da han hørte om et pornofilmstudio som måtte legge ned.

I et tidligere eldre intervju med den russiske avisa Novaja Gazeta har vokalisten også forklart at navnet er en metafor: «Veiene er elendige, lønningene miserable og folk henger rundt på kjøpesentre uten å tenke over noe som helst – er ikke det pornofilm?» Han liker også kontrasten i at navnet, når man først hører det, ikke gir assosiasjoner til sangene de står bak.

Men det ironiske navnet har tidvis slått tilbake på dem: I 2016 ble en av konsertene deres avlyst i den russiske byen Ulan-Ude, der lokale innbyggere mente bandet reklamerte for porno med posterne som hang rundt i byen, og sendte inn klager til myndighetene.

Gitarist Igor Rybin, gitarist Aleksandr Rusakov, vokalist Volodja Kotliarov, bassist Aleksandr Agafonov og trommis Kirill Muravyov. Foto: Marie Lytomt Norum

Nektet å spille på festival som samarbeidet med forsvarsdepartementet: – Folket i Russland ble gradvis forberedt

I 2018 valgte Pornofilmi selv å avlyse konserten deres på en festival i Tver i Russland, da det ble kjent at arrangørene inngikk et samarbeid med det russiske forsvarsdepartementet. Dette til tross for at bandet på forhånd hadde tatt opp temaet med arrangørene, som lovet dem at dette ikke skulle bli noe problem.

– Folket i Russland ble gradvis forberedt til fullskala krig ved hjernevasking siden 2014. Festivalen «Nashestvie» (som kan oversettes som «angrep» eller «invasjon» red.anm.) er den eldste og største rockefestivalen i Russland. Jeg er ikke overrasket over at akkurat denne festivalen ble brukt for propaganda.

Siste gang de opptrådte i Russland var under en turné som startet i 2020. Den ble delvis avlyst på grunn av koronarestriksjoner, men noen av konsertene ble flyttet til året etter der restriksjonene var opphevet. Etter dette var planen å ta en konsertpause og heller arbeide med et nytt album, da fullskalainvasjonen ble et faktum.

– Før vår siste konsert ble kansellert, i 2021, har vi kjempet mot byråkrater praktisk talt for hver eneste vår opptreden. De forsøkte å hindre konsertene våre ved å true klubbeiere og arrangører, og ved å true å ødelegge folks forretningsvirksomhet.

Nylig ble også en av konsertene de skulle holde i Kirgisistan avlyst. Ifølge vokalisten kom ikke kanselleringen overraskende på.

– Myndighetene i Kirgisistan prøver å spille på lag med Russlands myndigheter. Nylig har de begynt å forfølgelse antikrigsaktivister som har forlatt Russland.

Kultstatus

Bandet har fått en slags kultstatus blant regimekritiske russere. På konserten i Oslo kom rundt 250 personer, hovedsakelig folk med bakgrunn fra Russland, Ukraina eller de baltiske landene. Alle ble invitert opp på scenen. Men Kotliarov er usikker på hva russere som nå er igjen i Russland tenker om dem.

– Det er alltid vanskelig å bedømme selv, spesielt når vi selv er i utlandet. Men vi har alltid følt et ansvar, og fortsetter å gjøre det vi kan.

– Hva tenker dere om artister som fremdeles opptrer i Russland?

– Å opptre i Russland mens krigen pågår betyr at man hjelper staten å få folket til å holde avstand fra krigen, vekk fra det som foregår. Slik at staten kan holde på så lenge så mulig, uten noen særlig protest fra borgerne.

