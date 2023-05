Russiske partisaner skal stå bak angrep i Belgorod-provinsen

EN GRUPPE SOM BESKRIVER seg som en russisk anti-Putin-milits hevder å stå bak et angrep på grensebosettingen Kozinka ved landsbyen Grajvoron i Belgorod-regionen i Russland, i et raid startet fra ukrainsk side av grensen i går. «Vi er russere akkurat som dere, men skiller oss ut ved å ikke lenger rettferdiggjøre handlingene til kriminelle makthavere og har grepet til våpen for å forsvare vår og deres frihet», heter det i en kunngjøring fra legionen Frihet for Russland.

Guvernøren i regionen sier åtte personer er skadet i angrepet og at de fleste innbyggerne er evakuert; Kreml melder president Vladimir Putin er informert og at jobben er i gang med å drive tilbake «sabotører». Ukrainske myndigheter avviser at de har ansvar for angrepet og sier det dreier seg om russiske partisaner. The Guardian/BBC News/Kyiv International



PÅ TROSS AV NYE SAMTALER i Det ovale kontor er USAs president Joe Biden og Det republikanske partiets majoritetsleder