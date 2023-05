Russiske anti-Putin-grupper bak angrep i Belgorod

Ukrainske myndigheter nekter å ha hatt noe å gjøre med angrepene på bosettinger i den russiske Belgorod-regionen mandag, mens selverklærte russiske partisangrupper hevder de står bak. «Vi er russere akkurat som dere, men skiller oss ut ved å ikke lenger rettferdiggjøre handlingene til kriminelle makthavere og har grepet til våpen for å forsvare vår og deres frihet», heter det i en kunngjøring fra legionen Frihet for Russland, som ble stiftet i fjor og hevder å samarbeide med det offisielle ukrainske militæret. Da Kremls talsperson Dmitrij Peskov ble konfrontert med dette på sin daglige pressekonferanse i dag, svarte han at det er mange etniske russere i Ukraina og at angriperne like fullt er «ukrainske militante», ifølge The Guardian.

Den andre av de to partisangruppene, Det russiske frivillige korps, er ifølge Reuters stiftet av en russisk ytre høyre-profil. Ifølge Bellingcat er en av angriperne som opptrer i legionens videoer i sosiale medier en kjent nynazist som forlot Russland for flere år siden.

Russland etterforsker hendelsene som en terrorhandling, og sier i en kunngjøring at «representanter for ukrainske væpnede styrker angrep Grajvoron-distriktet» og at både boliger, administrative bygninger og sivil infrastruktur ble rammet av artilleribeskytning. Flere sivile skal være skadet. Fortsatt er innbyggerne i området bedt om å holde seg borte.

«Russland står overfor en stadig mer alvorlig sikkerhetssituasjon i sine grenseområder, med tap av kampfly, angrep mot jernbanelinjer med improviserte eksplosiver og nå direkte partisanaktivitet. Russland vil ganske sikkert bruke disse hendelsene for å støtte det offisielle narrativet om at det er de som er offeret for krigen», heter det i dagens oppdatering fra det britiske forsvarsdepartementet.

