Russisk regimekritiker dømt til 25 års fengsel

REGIMEKRITIKER DØMT TIL 25 ÅR I FENGSEL: Den russiske regimekritikeren Vladimir Kara-Murza ble i dag dømt til 25 års fengsel for «høyforræderi», samarbeid med en «uønsket» organisasjon og spredning av «falske» nyheter. Anklagen om å ha spredt såkalte falske nyheter var knyttet til en tale der han sa den russiske hæren begikk krigsforbrytelser, samtidig som han informerte om bombingen av sykehus og skoler i Ukraina. Selv om disse påstandene i ettertid har blitt uavhengig verifisert, erklærer russiske myndigheter at opplysningene han ga er falske.

Dommeren sa at Kara-Murza kom til å sone dommen under et «strengt regime i straffekoloni» og at han kom til å få en bot på 400 000 rubler (50 000 norske kroner). Dette er den lengste straffen noen opposisjonell har fått etter Russlands fullskala invasjon 24. februar i fjor. BBC skriver at den strenge dommen er et tegn på at myndighetene i Russland ikke bare er fast bestemt på å stilne all kritikk, men også nøytralisere alle de mener kan utgjøre en trussel mot det politiske systemet.

Les mer om rettsforfølgelsen av Kara-Murza og 11 andre regimekritikere her.

I RETTEN TIRSDAG: Injuriesaken mot tv-kanalen Fox starter i morgen, melder domstolen i Delaware. Det er ikke offentliggjort noen