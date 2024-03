– Russisk propaganda kalte Navalnyj «bloggeren» og en «Berlin-pasient». Men egentlig fryktet de ham

Moskovitten Elizaveta Vereykina (39) jobber nå som journalist i Barents Observer i Kirkenes. Hun tror Navalnyjs død var så vond, og et så stort sjokk, at russere ikke klarte å holde seg hjemme når han skulle gravlegges.

– Du var på flyet som videojournalist for BBC World News’ Moskva-kontor da opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj dro tilbake til Russland i 2021. Hva skjedde?

– Det var under pandemien, da all reising var veldig begrenset. Alle måtte bruke maske, og det var vanskelig å komme seg inn og ut av Russland. Men umiddelbart etter at Navalnyj kunngjorde at han skulle tilbake til Moskva og vi visste hvilket fly han skulle på, booket vi billetter. Da vi kom til Berlin, så vi at flere titalls journalister hadde tenkt det samme. Vi visste at store folkemengder ventet ham i Moskva, der vi egentlig skulle lande.

På den tiden var Navalnyj en stor opposisjonskandidat. Han var blitt forgiftet og gransket sin egen forgiftning ved bare å ringe dem som faktisk innrømmet det på telefonen.

– Har støtten dabbet av?

– En av grunnene til at han dro tilbake, var fordi han visste at han hadde stor støtte. Videoene hans er sett av millioner. Kanskje er han den eneste i opposisjonen som har klart å samle folkemengder i mange ulike russiske byer, som har fått folk til å ty til gatene og protestere mot korrupsjon og delta i valg. Han mobiliserte folk politisk.

På propaganda-tv har Navalnyj likevel aldri eksistert. Putin har aldri uttalt navnet hans, ikke pressetalspersonen hans heller. Propagandaen forsøkte å underspille rollen hans, ved å kalle ham ting som «bloggeren» og en «Berlin-pasient» (som en referanse til at han fikk behandling mot novitsjok-forgiftningen i Tyskland red.anm.). Men egentlig fryktet de ham. Moderne teknologi gjorde det umulig for myndighetene å legge lokk over noen som ham.

Jeg tror han fortsatt er viktig. Tusenvis av mennesker kom for å sørge over ham i begravelsen, til tross for at det kunne være ekstremt farlig å gjøre det – objektivt sett. De kunne ha blitt pågrepet og straffeforfulgt. Selv om få ble pågrepet under begravelsen, kan myndighetene gjenkjenne folks ansikt fra videoovervåkningen. De kan også sjekke hvilke mobiltelefoner som var registrert i området og det finnes utallige videoer.

– Ifølge OVD-Info ble 400 mennesker pågrepet i forbindelse med Navalnyj-begravelsen. Vet du hvorfor?

– Myndighetene kan se videoer i ettertid og finne ut hvem som var mest aktiv med å rope slagord. Noen har allerede blitt pågrepet etter begravelsen.

– Hva er forskjellen på demonstrasjonene etter at Navalnyj landet i Moskva den gang, og det vi nå så under begravelsen?

– Før han ble forgiftet var han ikke stemplet som ekstremist. (Retten stemplet ham som en ekstremist sommeren 2021, red.anm.) Å støtte ham offentlig var ikke vanvittig farlig. Da han returnerte til Moskva i januar 2021, demonstrerte tusenvis av folk. De marsjerte rundt i byen, gikk mot fengselet han satt i. Vi i BBC fulgte den enorme folkemengden. Folk ropte «Navalnyj, Navalnyj!», «slipp ham ut!». Men politiet begynte å pågripe mange av dem på brutalt vis. Kastet folk ned i bakken og inn i politibilene, før de kjørte dem vekk. På den tiden var folk likevel på gata for å støtte ham.

Så kom krigen, og myndighetene innførte nye, drakoniske lover. Antikrigsaktivister ble fengslet hvis de sa noe som ikke var offisiell propaganda. Protestviljen døde. Det betyr ikke at folk er enige i politikken og krigføringen, eller at de ikke støtter Navalnyj. Men det er ekstremt farlig å demonstrere.

Som BBC-journalist filmet jeg de store folkemengdene dagen etter at Russland offisielt invaderte Ukraina. Hundrevis av mennesker ropte «nei til krig». Men de ble brutalt pågrepet. Demonstranter kan nå ende opp med opptil sju år i fengsel for antikrigsaktivitet. Å støtte Navalnyj er som å støtte ekstremisme.

– Likevel deltok såpass mange i begravelsen?

– Jeg tror Navalnyjs begravelse var så vond, så sjokkerende for folk, at de ikke klarte å bli hjemme. Mange sluttet å bry seg, de ville bare gå. Og begravelser er en ganske trygg begivenhet. Jeg tror myndighetene ble overrasket over den lange køen av folk med blomster. Kanskje forsto de at det å hindre noen fra å sørge selv for deres verste fiende, er vanskelig. Selv om vi vet at Russland ikke bryr seg om omdømmet sitt mer, at de har passert en rød linje og ikke ville hatt noen problemer med å pågripe folk, så lot de av en eller annen grunn være.

Jeg kan ikke si at det var en demonstrasjon, men jeg ble overrasket over at folk ropte ting som «nei til krigen», «Putin er en morder», at de «ikke vil tilgi», «ikke glemme». Og de ropte «Navalnyj, Navalnyj».

– Medfanger av Navalnyj har fortalt Novaja Gazeta Europa at de hørte oppstyr dagen før nyheten om dødsfallet ble kjent. Navalnyjs støttespillere har senere sagt at et fangebytte mellom Navalnyj og en russisk morder som nå er fengslet i Tyskland, allerede var godkjent. Tror du Kreml i lys av denne byttehandelen bestemte seg for å drepe ham?

– Kona Julia Navalnaja og Maria Pevsjik fra Navalnyj-kampanjen hevder at han ble drept. Pevsjik sa i forbindelse med dette at det allerede var godkjent et fangebytte, og hun hevder at Navalnyj ble drept fordi Putin ikke ville utlevere ham. Navalnaja har hintet om at Navalnyj ble forgiftet av novitsjok.

Disse påstandene undersøkes nå av den anerkjente journalisten Christo Grozev som har samarbeidet med Navalnyj på flere tidligere granskninger, inkludert forgiftningen. Granskerne sier at de vil finne ut akkurat hva som skjedde. De påpeker at det er umulig ikke å etterlate seg spor i disse dager, særlig når det gjelder en så viktig person. Granskningen skal publiseres om noen uker.

– Du var selv i ferd med å fullføre journaliststudiene da Anna Politkovskaja ble drept. Hvordan har det vært å jobbe som journalist i Russland etter dette, før fullskalainvasjonen?

– Vi hadde et portrett av henne som hang i biblioteket på universitetet. Og hun er naturligvis ikke den eneste journalisten som døde på denne tiden, drap og attentater fortsatte. Det er en haug med tragiske historier om folk som gransket korrupsjon. Politkovskaja gransket krigen i Tsjetsjenia, og man forsto at det var visse temaer som kunne være ekstra farlige. Samtidig fikk de meg til å forstå viktigheten med journalistikk. Jeg ble enda mer interessert da jeg forsto hvem de var og hvorfor de var truet.

– Hvor lenge ble du i Moskva etter fullskalainvasjonen?

– Etter invasjonen var alle i full panikk. Jeg jobbet i BBC World News, og vi panikk ba om å reise ut av Moskva, siden BBC har kontorer over hele verden. Men med et russisk pass får du ikke opphold hvor som helst. Tyrkia ble derfor det letteste, og vi jobbet fra BBCs byrå i Istanbul mens vi ventet. Alle var i sjokk.

Noen måneder etter ble jeg sendt til Riga i Latvia. Men i mai ba en BBC-kollega meg om å dra tilbake til Moskva. Da jeg var i utlandet tenkte jeg hele tiden på at det er så mye som skjer i Russland akkurat nå, at det er der jeg som journalist burde være.

I Moskva intervjuet vi soldatmødre og lagde en haug med artikler om den russiske siden av krigen. Men mobiliseringen i september/oktober var et nytt sjokk. Før dette hadde Putin sagt at kun profesjonelle soldater skulle ut i krigen. Jeg trodde nesten ikke på at så mange vanlige folk ble mobilisert og sendt til frontlinja. Det var som å leve i fortiden. Så jeg dro.

BBC sa at jeg kunne jobbe i Tbilisi i Georgia. Jeg var der en periode, men det var ikke stedet for meg. Jeg søkte etter en ny jobb, noe jeg fant i Norge.

– Da jeg var i Kirkenes lå det oransje og sorte bånd ved Frigjøringsmonumentet – altså fargen som viser støtte til det russiske militæret. Er det fortsatt mange russere i Kirkenes som støtter Putin?

– Rundt 400 russere bor i Kirkenes. Jeg har sett noen «hardcore» krigsstøttespillere, men også mange antikrigsaktivister. Det er en blandet forsamling. Jeg stusser på hvorfor de som støtter russiske myndigheter fortsatt bor i Norge. Hvis de tenker at det Russland gjør er det rette og ser på Nato som fienden, og tenker at det bare går nazister rundt i Vesten. Jeg sier ikke at de ikke har rett til å bo her, men de bor i et land som er sett på som Russlands fiende. Dette i en kontekst der Russland stempler deg som en utenlandsk agent hvis du har noe som helst med et andre land å gjøre, særlig Nato-land.

– Hvordan har Kirkenes’ forhold til Russland vært før og etter fullskala invasjonen?

– Noen reiser fortsatt fram og tilbake, men det er begrenset. Russiske biler er blitt forbudt, så russere kan ikke kjøre hit i private biler. Det er en stor forandring for mange. Før pleide russere å reise hit for daglige innkjøp, som ost og brød. Lokale bedrifter var naturligvis glade for å ha dem som kunder.

Samtidig er det fortsatt mange russere som jobber her. På den lokale Coop-en er kassadamen russisk, når jeg går til Biltema for å kjøpe noe til bilen min får jeg hjelp av russiske menn, og på Vinmonopolet er det en russisk kvinne i kassen.

