UKRAINAS MILITÆRSTYRKER HEVDER å ha drept Russlands øverstkommanderende for Svartehavsflåten. Det skal ha skjedd fredag forrige uke i et angrep mot basen i Sevastopol på Krym under et møte mellom en rekke russiske militærkommandører – det siste i stadig hyppigere ukrainske angrep mot den okkuperte halvøya. Opplysningene er ikke kommentert fra russisk side eller uavhengig bekreftet, men stemmer de, betyr det at Viktor Sokolov er død – kanskje det største slaget mot styrkene i Svartehavet siden krysseren «Moskva» ble sunket i april i fjor. Også 33 andre offiserer skal ha blitt drept i angrepet, ifølge ukrainsk militær-etterretning.

I går angrep Russland kystbyen Odessa med store mengder droner og missiler, og nok en gang ødelagt et kornlager i tillegg til en skipsterminal og et hotell. To personer skal ha mistet livet i angrepet. The New York Times/Reuters

HUNDRETUSENER av føderalt ansatte vil bli permittert, og en rekke funksjoner – som finansiell kontroll og medisinsk tilsyn – vil slutte å bli utført dersom ikke ytre høyre-fløyen i Det republikanske partiet går med på en midlertidig videreføring av pengebruk når det nye budsjettåret starter 1. oktober. Det pågår imidlertid forhandlinger, og det skal være bevegelse i retning av en avtale. Reuters/Bloomberg



