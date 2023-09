Redaktøren og eieren av den uavhengige, Putin-kritiske nettavisa Meduza har fått påvist den sofistikerte, militære spionprogramvaren Pegasus på sin telefon. Det er første eksempel på at uavhengige russiske journalister hackes og overvåkes ved hjelp av den kontroversielle, israelsk-utviklede programvaren, som setter brukeren i stand til å ta full kontroll over den «smittede» telefonen – se bilder og videoer, gå inn i krypterte apper og skru på mikrofonen for å lytte helt uten at eieren kan vite det. Hackingen av Galina Timtsjenko skjedde rundt 10. februar i fjor, på et tidspunkt da hun var stasjonert i Berlin, og rett før hun deltok i et møte med en rekke russiske eksiljournalister som diskuterte hvordan de kunne respondere på presset fra Kreml om å legge ned sin virksomhet. «Gjennom meg kan de ha smuglyttet på hele møtet», sier Timtsjenko til The Guardian. Hvem «de» er, er ikke brakt på det rene, og det er ikke kjent at Russland har fått kjøpe den strengt regulerte programvaren. Pegasus er likevel solgt til myndigheter i såvel Europa som Midtøsten og Afrika.

ØSTERRIKSK EKS-MINISTER FLYTTER TIL RUSSLAND: Den tidligere østerrikske utenriksministeren Karin Kneissl (58) har flyttet til St. Petersburg. Dette for å lede tankesmien GORKI, som skal se på hvordan Russland kan motvirke sanksjonene. Kneissl skapte oppsikt da hun i 2018 danset med Vladimir Putin i sitt eget bryllup, samtidig som en rekke russiske diplomater ble bortvist fra europeiske land på grunn av giftangrepet mot Sergej Skripal. Kneissl har tidligere vært en av de faste bidragsyterne i den russiske progragandakanalen RT (tidligere Russia Today). De to ponniene hennes ble fraktet til St. Petersburg med russiske militærfly fra en russisk base i Syria, ifølge en granskning av The Insider.

Filter Nyheter har tidligere skrevet om at den norske professoren ved Universitetet i Sørøst-Norge, Glenn Diesen, er oppført på listen over 20 «toppforskere» i tankesmien Kneissl skal lede. Selv nekter professoren for å ha hørt om prosjektet, og han avviser at han selv hadde godkjent plassen sin der: «Jeg kjenner Karin Kneissl som er den tidligere utenriksministeren av Østerrike, men jeg har aldri hørt om GORKI og jeg har ingen anelse hvorfor navnet mitt er der. Om det er en seriøs akademisk institusjon så kan jeg gjerne samarbeide med dem, men som sagt har jeg aldri hørt om dem», skrev Diesen i juni.

HELT SJANSELØSE: Derna hadde ingen plan for evakuering av sine innbyggere, og mange levde i total uvitenhet om faren for at demninger var i ferd med å briste og oversvømme den øst-libyiske byen, skriver Associated Press i dag. Mange hadde uansett ingen mulighet til å komme seg vekk, og hele familier ble utradert på minutter da katastrofen var et faktum søndag. 5300 mennesker er bekreftet omkommet, mens nødhjelpsorganisasjoner frykter at tallet i realiteten er femsifret.

Redningsarbeidere har etterlyst flere likposer og ekspertise på håndtering av døde kropper fra det internasjonale samfunnet. Den flomrammede libyiske byens ordfører Abdulmenam al-Gaithi sier det er fare for en epidemi på grunn av det store antallet døde mennesker som er begravet i ruiner og i vannet etter den katastrofale flommen natt til søndag. «Det er kropper overalt; inne i hus, i gatene og i havet».

ALL TIME HIGH: Den europeiske sentralbanken har i dag hevet sin styringsrente fra 3.75 til 4 prosent. Det er det høyeste nivået noensinne og skjer på tross av klare tegn på at økonomien bremser opp. Sentralbanken mener likevel det trengs hardere lut for å tvinge ned prisstigningen. Den hinter samtidig til at toppen kan være nådd. Euroen tapte verdi mot amerikanske dollar etter kunngjøringen.

MANGLER AMMUNISJON: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier til VG at han er bekymret over Natos mangel på ammunisjon, samtidig som Russland øker sin produksjonsevne: – Alle forsvarssjefene som jeg snakker med, sier at behovet for å anskaffe er større enn produksjonen. Lørdag møtes alle forsvarssjefene i Natos medlemsland i Oslo for å diskutere hvordan man skal løse kritisk lave lagre av ammunisjon og missiler. Møtet vil finne sted bare dager etter at Nord-Koreas leder Kim Jong-un møtte president Vladimir Putin i Vladivostok om nye samarbeid mellom de to landene, herunder Russlands interesse for kjøp av Sovjet-æra ammunisjon og missiler.

Russland har greid å omgå sanksjonene og øker nå produksjonen av ammunisjon – noe som bekymrer forsvarssjefen utover Natos leveranser til Ukraina under krigen: – Når krigen stopper, vil Russland kunne fortsette produksjonen av ammunisjon på et høyt nivå. Det bekymrer meg på mellomlang sikt.

