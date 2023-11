Russisk anti-putinist risikerer åtte års fengsel for prislapp-aksjon

Den russiske aktivisten og artisten Aleksandra «Sasja» Skotsjilenko (33) byttet i fjor prislapper i en butikk med informasjon om antall drepte i Ukraina – i tillegg til at hun oppfordret til at Russlands invasjon må ta slutt. Da en kunde rapporterte henne inn til myndighetene, ble hun umiddelbart varetektsfengslet, og nå har aktor i en domstol i St. Petersburg lagt ned påstand om at hun skal straffes med åtte år i fengsel for å spre «falsk informasjon» om den russiske hæren. Det melder den uavhengige russiske avisa Mediazona. Skotsjilenkosforsvarer har bedt om en pause for å se over aktors tale, og saken skal opp på nytt 13. november. Filter Nyheter skrev om Skotsjilenko og en rekke andre russere som er tiltalt for å spre «falske nyheter» eller for å «diskreditere» den russiske hæren, basert på at de har protestert mot Russlands fullskalainvasjon av Ukraina 22. februar i fjor. Les artikkelen her.

ABORT-AKTIVISTER SEIRER: Kampen for retten til å ta abort peker seg ut som en sak man kan sanke stemmer på i såvel Demokrat- som Republikaner-vennlige kretser i USA. Det viser flere valg i delstater denne uka; snart halvannet år etter at landets Høyesterett opphevet den føderale abortrettigheten. I Ohio ble det i natt solid flertall for å grunnlovsfeste abortretten, også i en rekke distrikter der Trump seiret i 2020. Velgerne i Kentucky har på sin side gjenvalgt en guvernør fra Det demokratiske partiet som har profilert seg på å angripe den ekstremt restriktive abortpolitikken i delstaten (blant annet med sterke kampanjevideoer som denne). (Begge statene er tradisjonelt konservative). I vippestaten Virginia ser Det demokratiske partiet ut til å ta flertallet i delstatsparlamentet etter at motstanderne har forsøkt å innføre et bredt abortforbud etter 15. svangerskapsuke (staten tillater i dag abort helt til slutten av andre trimester).

– Hadde jeg vært anti-abort-politiker hadde jeg vært redd, sier en opinionsanalytiker i Ohio til The Washington Post. Flere av dem modererer nå abortretorikken for ikke å støte fra seg moderate velgere.

TEGN ET ABONNEMENT PÅ FILTER NYHETER!

Få alle våre nye nyhetsbrev og spalter samt full tilgang til alt vi noensinne har postet for bare 70 kroner i måneden. KLIKK HER!

Få i tillegg vårt papirmagasin i posten hver måned for bare 100 kroner i måneden. KLIKK HER!

Mest for pengene: 12 papirmagasiner og digital tilgang i et helt år for bare 900 kroner. KLIKK HER!

MASSEDRAP: Flere hundre mennesker skal ha blitt drept vest i Darfur da sudanesiske paramilitære grupper de siste dagene gikk til angrep i flere landsbyer og en flyktningleir. Det forteller øyenvitner som har kommet seg ut av området. Krigen mellom Sudans hær – ledet av general Abdel Fattah al-Burhan – og RSF-militsen, ledet av al-Burhans tidligere nestkommanderende Mohamed Hamdan Dagalo, startet for et halvt år siden. RSF ble dannet i 2013 med utgangspunkt i Janjaweed-militsen og kjempet på vegne av det daværende regimet i Khartoum i Darfur-regionen der de anklages for omfattende krigsforbrytelser, skriver NTB. Krigen har drevet nærmere seks millioner mennesker på flukt.

TAPER MOT EUROEN: Den norske kronen stiller stadig svakere mot utenlandsk valuta. Dagens Næringsliv rapporterer at kronekursen onsdag morgen passerte 12 mot euro og at amerikanske dollar nå koster 11,21 kroner. Til og med mot svenskene ligger vi dårlig an: 100 svenske kroner koster nå 102 norske. Forklaringen kan ligge i et fall i oljeprisene, tror DNBs økonom Oddmund Berg. I en morgenrapport onsdag skriver han at han tror kombinasjonen av oljeprisfall og svekket krone øker sannsynligheten for renteheving i desember.

Samtidig presenterer Norges Bank sin rapport om finansiell stabilitet i dag, melder E24. I en pressemelding uttaler visesentralbanksjef Pål Longva: – Rentene har økt videre ute og hjemme, og det er fortsatt forhøyet risiko for at sårbarhetene i det finansielle systemet kan forsterke et økonomisk tilbakeslag. Longva påpeker også at høy inflasjon og økte renter gjør at noen husholdninger og bedrifter kan få problemer med å betjene lån, men at de fleste vil kunne håndtere de økte utgiftene. Sentralbanken skriver samtidig at «flere må trolig redusere forbruket».

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.