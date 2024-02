Russisk aktivist dømt til fengsel for å ha «diskreditert russiske styrker»

Tirsdag ble den russiske menneskerettighetsaktivisten Oleg Orlov (70) dømt til to og et halvt års fengsel av en domstol i Moskva for å ha «diskreditert russiske styrker», skriver Reuters. Bakgrunnen er en artikkel Orlov skrev for over et år siden, der han anklaget Vladimir Putins regime for å være totalitært og fascistisk. Fengselsstraffen kommer etter at Orlov anket en bot på 150 000 rubler (omtrent 17 000 kroner).

I rettssaken mandag beklaget Orlov hvordan Russland stadig «synker raskere ned i mørket» og kalte tilstanden i landet en dystopi. I hans avslutningsinnlegg fordømte han også myndighetene for invasjonen av Ukraina, Aleksej Navalnyjs død, rettssystemets jakt på kritikere av regimet, og det han kaller «kvelningen» av frihet og selvstendig tankegang. Henvendt til dommer og aktor spurte han: – Er ikke dere også redde? Blir dere ikke skremt av å se hva vårt land, som dere trolig også elsker, er på vei til å bli? (Les hele talen oversatt til engelsk her).

Orlov er en av lederne for menneskerettighetsorganisasjonen Memorial, som i 2022 ble tildelt Nobels fredspris for sitt arbeid med å dokumentere menneskerettighetsbrudd og forsvare ytringsfriheten i tidligere Sovjetunionen og nå Russland. Etter fullskalainvasjonen av Ukraina i 2022 ble orgainsasjonen forbudt og oppløst i Russland. FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Russland mener rettssaken mot Orlov er «orkestrert» for å stilne menneskerettsforsvarere der.

SKREKKBILDENE FRA MATTILSYNETS KONTROLL: Avbitte haler, ubehandlede sår, brokk, griser som ikke klarer å reise seg og halthet. Dette er bare noen av avvikene Mattilsynets inspektører fant på sine 600 tilfeldig utvalgte tilsyn på gårdsbruk i Norge i perioden 2021-22. Foreningen Nettverk for dyrs frihet kritiserer Mattilsynet for ikke å gi innsyn i bilder av syke og skadde dyr:

– Det er veldig problematisk at vi som frivillig forening må bruke tid og penger på advokat og kjempe i månedsvis for å få tilgang på bilder som vi både juridisk sett har krav på innsyn i, og ikke minst som den norske befolkning har en rett til å få se. Matproduksjon er ikke et privat anliggende, men et samfunnsoppdrag. Da må også offentligheten få se hvordan det faktisk foregår. Likevel motarbeider Mattilsynet offentlig innsyn, og bidrar igjen til å holde alvorlige lovbrudd skjult fra offentlighetens søkelys i et desperat forsøk på å beskytte en råtten griseindustri, sier talsperson Tor Grobstok.

Mattilsynet mener på sin side at foreningen har fått innsyn i en «stor mengde» dokumenter, inkludert bilder, fra svinekampanjen.

Les hele artikkelen – og se de sterke bildene – her!

SVENSK POLITI MISTENKER SABOTASJE: De siste tre månedene har to malmtog mellom den svenske byen Kiruna og Narvik i Norge sporet av på svensk side av grensa, og svensk politi etterforsker avsporingene som mulig sabotasje.

Flere eksperter vurderer om dette kan være en del av hybrid krigføring som følge av Sveriges Nato-medlemskap. «Malmbanan» (Ofotbanen på norsk side) kan transportere forsterkninger i en krigssituasjon og har stor sikkerhetspolitisk betydning. Transportåren er trolig den viktigste forbindelsen mellom Nord-Norge og Nord-Sverige, og hver dag fraktes det vanligvis flere tonn jernmalm fra Kiruna til Narvik i ti fullastede tog. Herfra fraktes malmen videre ut med skip, og står for 85 prosent av EUs jernmalm.

Avsporingen fører også til økonomiske tap på 100 millioner svenske kroner daglig for det statlige gruveselskapet LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara AB). Den første avsporingen, som skjedde 17. desember i fjor, førte til at banen ble holdt stengt i 65 dager. Trafikken startet først opp tirsdag for en uke siden, før et ulastet malmtog igjen sporet av lørdag 24. februar. Pressesjef Anders Lindberg i LKAB understreker overfor NRK hvor sårbar denne linja er med kun enkeltspor, og han tror det er i ferd med å bli en økende politisk vilje for å bygge dobbeltspor.

251 DAGER IGJEN: Fokuset på innvandring i den amerikanske presidentvalgkampen når kokepunktet på torsdag, da både Donald Trump og president Joe Biden reiser samtidig til Texas for å snakke om grensepolitikken. Eller som Washington Post skriver: «to vociferously blame each other for chaos at the border». Trump søker å framstille det som at Biden-administrasjonen har forårsaket (den høyst reelle) krisen knyttet til rekordhøye antall ulovlige grensekrysninger. Biden vil på sin side prøve å vise velgerne at han arbeider for strenge tiltak men at Republikanerne med hensikt opprettholder kaoset for å tjene Trumps valgkamp.

