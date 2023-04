Runar Søgaard med jobb i høyreekstrem avis: Skriver om transbevegelsen som «perversiteter»

Etter å ha sonet 20 måneder i fengsel for skatteunndragelse og brudd på regnskapslovgivning er den norske kjendisen Runar Søgaard (55) tilknyttet den høyreekstreme svenske nettavisa Svenska Morgonbladet som hovedkommentator. Han vil ifølge avisas egen presentasjon av nyansettelsen skrive tekster om «den usensurerte verden» uten å la seg begrense av «det liberale etablissementets skylapper», og «gjenføde en kristen retorikk i den svenske debatten».

I en av Søgaards første spalter tar den tidligere predikanten fra Kongsvinger, som ble rikskjendis i både Norge og Sverige gjennom sitt ekteskap med artisten Carola Häggkvist på 90-tallet, for seg transbevegelsen. Under tittelen «Transorna och tokstollarna triggade av Alfabetsmaffian» langer Søgaard ut mot at samfunnet, slik han ser det, ikke har omsorg for personer med psykisk uhelse, men istedet oppmuntrer dem til å «utforske, eksperimentere og utnytte perversiteter».

Han gjentar også mytene om at transpersoner ofte er pedofile og «groomer» barn – hjernevasker dem til å akseptere overgrep – ved å «utnytte deres uskyld og forlede deres små sjeler».

– Det uklare og merkelige resonnementet om at man blir født i feil kropp har jeg aldri kunnet akseptere. Når man begynner å stille spørsmål ved både skapelsen og sin egen fødesel er man på utrygg grynn, sier Søgaard til den svenske avisa Expo.

Har kolleger tilknyttet nynazisme

Han avviser at teksten kan oppfattes transfobisk og opplyser at hans artikler i Svenska Morgonbladet som hovedsak skal handle om amerikansk politikk.

Ifølge Expo er har Svenska Morgonbladet de siste par årene vært drevet av et medlem og kirkevalgskandidat for det høyreekstreme, etnonasjonalistiske partiet Alternativ for Sverige, og Søgaards nye kolleger i redaksjonen består utelukkende av aktivister fra det svenske høyreekstreme miljøet.

Enkelte har koplinger til den høyreekstreme organisasjonen Det fria Sverige og den løst sammensatte høyreekstreme sammenslutningen Nätverket, samt nynazistiske Den nordiske motstandsbevegelsen, som også er kjent for aktivisme i Norge.

En av de faste spaltistene i avisa skriver om under pseudonymet «Dan Zündel» – trolig en referanse til den nå avdøde tyske nazisten og holocaustfornekteren Ernst Zündel – og sprer antisemittiske, nazistiske og rasistiske tekster og videoer i sosiale medier.

«Har alltid stått opp for Israel og jødene»

Ofte publiserer Svenska Morgonbladet russisk propaganda om krigen i Ukraina, med åpen referanse til statskontrollerte russiske kanaler som RT og TASS. Blant annet skrev de, to dager før fullskalainvasjonen i fjor, om at de russiske styrkene som sto oppstilt ved grensa var «fredsbevarende».

Dan Parks saritiske plakat, som ble hengt opp i Sverige i 2007. Foto: Jonas Andersson / Metro (CC 3.0)

I avisas nettbutikk selges nå Søgaards selvbiografi side om side med bilder av den kjente høyreekstreme kunstneren Dan Park. Søgaard har tidligere figurert på Parks satiriske plakater, som utgir seg for å være tabloidforsider.

Søgaard sier til Expo at han ikke har rukket å lese gjennom alt som er publisert i avisa han har knyttet seg til, og stiller seg uforstående til at den skal være pro-russisk eller antisemittisk.

– Jeg mener, som mesteparten av det svenske folk, at Putin er en fullstending galning. (…) Jeg er en veldig stor sympatisør for, og har alltid stått opp for Israel og jødene i hele mitt liv. Jeg hater alt nazismen står for, sier han.

Andre spalter han har publisert i Svenska Morgonbladet handler om at hysjpengetiltalen mot Donald Trump har utløst en kamp «mellom etablissement og frihetsidealer» og at motstanden mot Trump avslører «makthavernes metoder for å utslette vår frihet og vårt demokrati».

Deltok på høyreekstrem bokmesse

Det er ikke første gang nordmannen, som har bakgrunn som predikant i det frikirkelige miljøet og bodd i Sverige mesteparten av sitt liv, har samrøre med ytre høyre. I både 2020 og 2021 deltok han som taler på bok- og mediemessen til Nätverket, som samler mange av de mest kjente profilene på ytre høyre og i konspiratoriske mijøer. Han sa i forkant av messen i 2020 at han hadde «fått nok av meningsfascismen» han mener råder i Sverige.

I 2005 skapte han bruduljer da han i en preken i den svenske Filadelfiakirken omtalte islams profet Muhammed som «en forvirret pedofil». Etter å ha mottatt trusler fra en britisk, muslimsk gruppe tok han i etterkant avstand fra utsagnene, og forklarte at de var del av en satirisk, humoristisk fremstilling av verdensreligionene, der han også gjorde narr av kristendommen.

Nå avviser Søgaard at det skal være problematisk å være tilknyttet Svenska Morgonbladet.

– Jeg er ansatt for å skrive spalter basert på mine vurderinger og min måte å se på verdenshendelser og nasjonale anliggender i Sverige. Der slutter mitt ansvar, sier han til Expo.