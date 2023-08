I går falt den russiske rubelen til sitt svakeste nivå på nesten 17 måneder, og etter et krisemøte valgte den russiske sentralbanken i dag å heve styringsrenta med 3,5 prosentpoeng – fra 8,5 til 12.

Rubelen, som den siste tiden har falt kraftig, styrket seg noe like etter beslutningen. Etter fullskalainvasjonen i fjor styrket den russiske rubelen seg som følge av økte olje- og gasspriser og streng kapitalkontroll, men inntektene har i år falt med mer enn 40 prosent sammenlignet med 2022.

Ifølge E24 ser det ut til at sanksjonene knyttet til krigen nå ser ut til å ramme Russland hardere enn tidligere. På bunnpunktet mandag kostet en dollar over 100 rubler for første gang siden mars i fjor.

HEMMELIGE GIVERE HAR DOBLET FRPS VALGKAMPBUDSJETT: Før forrige fylkes- og kommunevalg hadde Fremskrittspartiet (Frp) et budsjett for hele valgkampen på 7,5 millioner kroner, og i år vedtok de et valgkampbudsjett på ni millioner kroner. Nå har de fått ti millioner kroner alene fra foreningen Aksjon for borgerlig valgseier. Organisasjonen fungerer i praksis som et mellomledd for personer som vil påvirke valgkampen med penger, uten at det blir offentlig kjent hvem som står bak.

«Man er veldig nærme det at man kan lage en anonym donasjon til et parti og ha en avtale bak lukkede dører», sier NHH-forsker Joel Berge, på generelt grunnlag om å benytte seg av slike mellomledd. Partilovnemndas leder Eivind Smith er bekymret for hvordan slike donasjoner kan påvirke lokalpolitiske beslutninger i det skjulte: «En giver som ingen andre kjenner til, får mulighet til å påvirke partiets standpunkt i en eiendomssak der vedkommende selv har interesser».

Under forrige valgkamp ble det kjent at verken Høyre, Venstre eller Krf ville ha noe med foreningen å gjøre. – Det er et avklart forhold at alle bidrag Frp tar i mot er fullt lovlige. Det er den personen eller den organisasjonen som overfører pengene til partiet, som skal regnes som bidragsyter og som skal identifiseres etter reglene i partiloven. Vi er altså åpne om våre bidrag i tråd med loven, sier Frps generalsekretær til Filter Nyheter. Les hele artikkelen her.

Beholdningen av «dark money» i Sylvi Listhaugs partikasse er noe av det du kan lese om i augustutgaven av vårt papirmagasin, som straks går i trykken. Blekket var knapt tørt på forsidetegningen da dette nyhetsbrevet ble sendt:

ALLE PRESIDENTENS MENN: Her kan du lese hele den – skal vi se, FJERDE – tiltalen mot Donald Trump, i annotert versjon fra New York Times som gjør den litt mindre innforstått. Nå er vi altså på delstaten Georgias anklager om tukling med presidentvalget i 2020 lokalt. Blant de totalt NITTEN tiltalte er: Mark Meadows, Trumps tidligere stabssjef i Det hvite hus; advokatene Rudy Giuliani, John Eastman, Sidney Powell og Kenneth Chesebro (Trumps viktigste rådgivere i valg-bataljen); en daværende Trump-innsatt byråkrat i Justisdepartementet, Jeffrey Clark; Det republikanske partiets styreleder i Georgia, David Shafer – og flere valgkampmedarbeidere og advokater.

UH-OH: Arbeiderpartiet får 15,2 prosent oppslutning på en fersk Oslo-måling fra Norstat for Aftenposten. Men ifølge en kommunemåling som VG publiserer i dag har Ap tatt innpå Høyre med 3,1 prosent siden mai og ligger nå på 22,7 prosent. Det er fire uker til valget.

LEKKASJE-ANMELDELSE HENLAGT: Anmeldelsene av lekkasjene fra forhandlingene mellom LO og NHO i april er nå henlagt, opplyser riksmekler Mats Ruland til Børsen. LO-leder Peggy Hessen Følsvik hevdet først at NHO brøt taushetsplikten ved å lekke enkelttall fra forhandlingene, noe NHO blankt avviste. Også LO nektet for å ha stått bak lekkasjene. Riksmekleren anmeldte i ettertid saken til politiet og sier han synes det er synd den ble henlagt, men kommer ikke til å anmelde.

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.