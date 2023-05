Kickstart festivalsommeren med The War on Drugs, Gluecifer, Filter Nyheter og Josimar

Er det lov å si at det har begynt å svinge av kampanjetilbudene våre? I samarbeid med forsommerfestivalen Loaded på Kontraskjæret i Oslo (8-9. juni) kan vi nå tilby en suveren pakke bestående av festivalpass (vanlig pris 1800,-), Filter-abonnement (vanlig pris 900,-) og Josimar-abonnement (vanlig pris 699,-) for den nette sum av… 1800 kroner!

Finnes det noen bedre måte å feire at man har sikret seg et års tilgang på landets beste nyhetsbrev og magasin, samt den internasjonalt bejublede fotballjournalistikken til søsterpublikasjonen vår, enn ved å nyte band som The War on Drugs, Gluecifer, Amason, John Cale (!), LP og Fieh under de blomstrende poplene på Akershus festning?

Og samtidig spare 1599 kroner?

Tror ikke det, nei!

Klikk her med en eneste gang for å benytte deg av dette unike tilbudet!

Allerede Filter-abonnent? Fortvil ikke. Vi har gleden av å kunne gi deg et godt tilbud som takk for din trofaste støtte til avisa vår. Kjøp festivalpasset her for 1250 kroner (ordinær pris 1800).

Det er verdt en skål med hevede plastbeger. Ses rett foran miksebordet?

Vennlig hilsen Filter-redaksjonen