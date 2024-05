ROBERT FICO SKAL VÆRE ved bevissthet, melder lokale medier i Slovakia. Statsministeren var gjennom en flere timer lang operasjon i går og i natt etter å ha blitt skutt flere ganger av en attentatmann i byen Handlova, rundt 150 kilometer nordøst for Bratislava.

Hans tilstand ble først beskrevet som livstruende og kritisk. I går kveld sa landets forsvarsminister Tomas Taraba at operasjonen var vellykket og at Fico trolig ville overleve, på tross av at en kule hadde gått gjennom statsministerens kropp og en annen hadde truffet et ledd. Dette er ikke bekreftet av andre kilder. En lang rekke europeiske ledere, fra EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen til Vladimir Putin i Russland, har fordømt volden.

Gjerningsmannen, som umiddelbart ble pågrepet etter skytingen, skal være en 71 år gammel mann som beskrives som en venstreorientert poet og skribent.

Som leder for det sosialdemokratiske partiet Smer har Robert Fico vært statsminister i Slovakia i flere perioder. Etter en dreining i populistisk og prorussisk retning fikk 59-åringen fornyet tillit av velgerne i fjor på tross av at han måtte gå av som følge av korrupsjonsanklager i 2018. Etter å ha tiltrådt stanset Fico all våpen-bistand til Ukraina. BBC News/Euractiv/Euronews/AFP/